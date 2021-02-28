Зрелищный бой состоялся в Новой Зеландии.

Новозеландский боксер Хэми Ахио одержал яркую победу в бою против американца Джулиуса Лонга.

Читайте такжеЗнай наших: украинский боксер отмолотил россиянина в Москве и одержал 17-ю победу в карьереВес Лонга - 148 кг, а рост - 216 см. Ахио значительно уступает ему в габаритах (104 кг и 183 см), но сумел одержать победу нокаутом.

30-летний новозеландец доминировал по ходу боя, а в восьмом раунде нокаутировал 43-летнего соперника.

Ахио одержал 17-ю победу в 17 боях на профи-ринге. У Лонга - 25 поражений и 18 побед.

Видео нокаута опубликовал Daznboxing в Instagram.

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Автор: Антон Дударь