Джулиус Лонг и Хэми Ахио / YouTube
Новозеландский боксер Хэми Ахио одержал яркую победу в бою против американца Джулиуса Лонга.
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30-летний новозеландец доминировал по ходу боя, а в восьмом раунде нокаутировал 43-летнего соперника.
Ахио одержал 17-ю победу в 17 боях на профи-ринге. У Лонга - 25 поражений и 18 побед.
Видео нокаута опубликовал Daznboxing в Instagram.
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