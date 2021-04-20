У Александра Гвоздика и Ивана Редкача произошел конфликт.

Экс-чемпион мира Александр Гвоздик и еще один украинский боксер Иван Редкач поспорили в соцсети Instagram.

18 апреля Редкач проиграл Реджису Прогрейсу, а Гвоздик присутствовал на этом вечере бокса.

После своего поражения Редкач написал: "Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди. Не все, но большинство". А в качестве примера привел отца и тренера Василия Ломаченко Анатолия, который якобы написал Гвоздику из-за того, что тот приехал на бой Редкача.

Гвоздику не понравилось это, а также заявление Редкача, который в феврале говорил о том, что они являются друзьями еще с любителей.

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У себя в Instagram Гвоздик написал:

"Никогда не думал, что подобное г*вно доплывет и до меня. Обычно пропускаю подобные высеры мимо ушей, но в этот раз что-то зло берет, плюс под угрозой отношение с людьми, которых я уважаю. Во-первых, Ваня, друзьями мы с тобой не являемся, никогда не были и не будем. И в моем списке знакомых ты всегда был скорее со знаком минус, чем плюс.

Во-вторых. На шоу меня пригласил не ты, я ехал не к тебе. Скажу даже больше, изначально я даже не знал, что ты боксируешь на этой карте. Это выяснилось позже, и как человек воспитанный я присоединился к ужину с твоей командой по приезду. И говорил ли я тебе лично, что не поддерживаю ваш конфликт с семьей Ломаченко (который кстати начал ты) и тебя в частности?

Анатолий Николаевич прислал мне скрин твоего поста, где ты говоришь про нашу дружбу, потому что он знает, что ее нет. И да, действительно, я тебе об этом сказал, со словами "не впутывайте меня в свои разборки". Но похоже, что ради хайпа ни берегов, ни горизонтов ты не видишь. Кажется сегодня ты приобрел еще одного хейтера (не удивлюсь, если так ты и планировал). Я так понимаю, сейчас следует ждать от тебя новый высер в ответ".

"Ваня, ты брехун и интриган. Не скажу, что я этого не знал", - подытожил Гвоздик.

Редкач ответил:

"Тогда зачем же ты прилетел в Атланту? Получил аккредитацию гостя с моей стороны, сидел со мной за одним столом? Тяжело быть не свободным и оглядываться по сторонам. И когда амбассадор WBC предложил сделать общее фото, ты что сказал? Не нужно и почему. Где логика? Поехал бы с Эгисом на шоу Амирана в Майами, получил бы больше фана, и журналисты бы больше говорили о тебе, не о нас".

Гвоздик в ответ подчеркнул, что приехал на день рождения, а фотографироваться отказался "по причине того что присутствовали ты и Лопес-старший".

"Я ничего против них не имею, честь им и хвала, но есть такая штука Ваня, как субординация, о которой ты конечно же не слышал. Мы тут можем бесконечно г*вном кидаться, это как раз твой профиль, тут я тебе не ровня. Но мне кажется, что твои контраргументы для человека с хотя бы минимальной способностью к мышлению, как минимум, слабенькие".

"А за билеты не переживай, это даже и не билеты, а аккредитация, где у тебя была возможность расширить свой нетворкинг в бизнесе, боксе, да и просто для общего развития, но увы, твоя субординация тебя ограничила даже в такой возможности", - также написал Редкач.

Позже Редкач оставил еще одно сообщение:

Иван Редкач: карьера и скандалы

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Автор: Антон Дударь