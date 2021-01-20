Два британца смогут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Всемирная боксерская организация (WBO) сделала еще одну отсрочку для чемпиона мира Энтони Джошуа, позволив ему сохранить пояс и не проводить обязательную защиту против Александра Усика.

Об этом сообщил авторитетный портал BoxingScene со ссылкой на собственные источники, хорошо знакомые с ситуацией. В WBO ситуацию комментировать отказались.

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Таким образом, Джошуа и Фьюри смогут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.

В то же время Усик проведет бой за титул "временного" чемпиона WBO - его соперником, скорее всего, станет британец Джо Джойс. Стороны боксеров уже ведут переговоры о проведении боя.

Победитель боя Джошуа - Фьюри должен будет встретиться с победителем боя Усик - Джойс в течение 180 дней после завершения поединка. Если Фьюри или Джошуа откажутся от такого боя, то победитель боя Усик - Джойс будет признан полноценным чемпионом мира по версии WBO.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако этот бой не состоялся, и у Фьюри уже подчеркнули, что третьего боя не будет. Также Фьюри пока был освобожден от обязательной защиты пояса.

Команды Фьюри и Джошуа уже близки к завершению переговоров по проведению боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Александр Усик сперва заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным. Позже он сказал, что хочет, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся.

Джошуа заявлял, что готов отказаться от пояса WBO ради боя с Фьюри, а промоутер Эдди Хирн сказал, что бой Джошуа - Фьюри состоится "или со всеми поясами, или вообще без них".

Британский боксер Джо Джойс уже бросал украинцу вызов. Он занимает второе место в рейтинге WBO - сразу после Усика.

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Автор: Антон Дударь