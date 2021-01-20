Энтони Джошуа / фото REUTERS

Всемирная боксерская организация (WBO) сделала еще одну отсрочку для чемпиона мира Энтони Джошуа, позволив ему сохранить пояс и не проводить обязательную защиту против Александра Усика.

Об этом сообщил авторитетный портал BoxingScene со ссылкой на собственные источники, хорошо знакомые с ситуацией. В WBO ситуацию комментировать отказались.

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Таким образом, Джошуа и Фьюри смогут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.

В то же время Усик проведет бой за титул "временного" чемпиона WBO - его соперником, скорее всего, станет британец Джо Джойс. Стороны боксеров уже ведут переговоры о проведении боя.

Победитель боя Джошуа - Фьюри должен будет встретиться с победителем боя Усик - Джойс в течение 180 дней после завершения поединка. Если Фьюри или Джошуа откажутся от такого боя, то победитель боя Усик - Джойс будет признан полноценным чемпионом мира по версии WBO.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

  • Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
  • Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. 

  • Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако этот бой не состоялся, и у Фьюри уже подчеркнули, что третьего боя не будет. Также Фьюри пока был освобожден от обязательной защиты пояса.

  • Команды Фьюри и Джошуа уже близки к завершению переговоров по проведению боя за звание абсолютного чемпиона мира.

  • Александр Усик сперва заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным. Позже он сказал, что хочет, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся.

  • Джошуа заявлял, что готов отказаться от пояса WBO ради боя с Фьюри, а промоутер Эдди Хирн сказал, что бой Джошуа - Фьюри состоится "или со всеми поясами, или вообще без них".

  • Британский боксер Джо Джойс уже бросал украинцу вызов. Он занимает второе место в рейтинге WBO - сразу после Усика.

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Автор: Антон Дударь