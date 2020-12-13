Боб Арум и Эдди Хирн настроены на проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в следующем году.

Глава промоутерской компании Matchroomboxing Эдди Хирн и президент Top Rank Боб Арум заявили о намерениях организовать объединительный бой в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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Соответствующие заявления они сделали после победы Джошуа над Кубратом Пулевым.

"Похоже, все готово для крупнейшего чемпионского боя в супертяжелом весе со времен поединка Али - Фрейзер в 1971 году. Тайсон Фьюри встретится с Энтони Джошуа за абсолютное чемпионство. В понедельник мы в Top Rank начнем работать над организацией этого поединка", - написал в Twitter Арум, который представляет интересы Фьюри.

Как сообщает Sky Sports, промоутер Джошуа Хирн заявил:

"Мы знаем, что мы должны делать. Начиная с завтрашнего дня, мы будем договариваться с Тайсоном Фьюри и заставим его драться. Это самый большой бой в боксе, самый большой бой в истории британского бокса. Я знаю, что Джошуа хочет этого".

Сам Джошуа после боя против Пулева сказал, что готов драться с любым, у кого есть пояс: "Есть это Фьюри - пусть будет Фьюри".

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. После этого ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако у Фьюри уже заявили, что третьего боя не будет.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Александр Усик планирует помешать этим планам. Он заявил, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным.

В таком случае Усик может оспорить титул WBO с британцем Джо Джойсом.

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Автор: Антон Дударь