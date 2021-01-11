Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с боем между чемпионами мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
Об этом он сказал в интервью Boxing Social на YouTube.
По словам Хирна, Усик не станет продлевать сотрудничество с промоутерской компанией Matchroomboxing, если не получит бой с Джошуа.
"Некоторые люди в его команде считают, что он должен получить миллионы долларов, чтобы отойти в сторону ради боя Джошуа с Фьюри", - также отметил Хирн.
"Произойдет следующее - мы обратимся в WBO, чтобы они санкционировали бой за звание абсолютного чемпиона. Если они скажут: "Нет, вам нужно говорить с Усиком", тогда мы отправимся к Усику и постараемся осчастливить его, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся", - сказал промоутер.
Хирн подчеркнул, что команды двух чемпионов могут пойти на принцип и оставить вакантными все пояса:
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"Нужно уважать обязательного претендента, но бой Джошуа - Фьюри или состоится со всеми поясами, или вообще без поясов. Мы не хотим, чтобы кто-то требовал от нас выкуп. Если мы потеряем один пояс, мы, вероятно, освободим все и скажем: "Вот таков теперь бокс". Но если все поступят разумно, мы поступим справедливо и, надеюсь, найдем решение".
Также Хирн заявил, что "на 90% уверен" в том, что в 2021 году бой Джошуа и Фьюри состоится.
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.
Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако у Фьюри уже заявили, что третьего боя не будет.
В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Команды боксеров уже близки к завершению переговоров.
Однако Александр Усик заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным.
Если титул WBO будет вакантным, Усик может оспорить его с британцем Джо Джойсом, который уже бросал украинцу вызов.
Джошуа заявил, что готов отказаться от пояса ради боя с Фьюри.
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