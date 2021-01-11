Эдди Хирн заявил, что его команда попытается "осчастливить Александра Усика".

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с боем между чемпионами мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Об этом он сказал в интервью Boxing Social на YouTube.

По словам Хирна, Усик не станет продлевать сотрудничество с промоутерской компанией Matchroomboxing, если не получит бой с Джошуа.

"Некоторые люди в его команде считают, что он должен получить миллионы долларов, чтобы отойти в сторону ради боя Джошуа с Фьюри", - также отметил Хирн.

"Произойдет следующее - мы обратимся в WBO, чтобы они санкционировали бой за звание абсолютного чемпиона. Если они скажут: "Нет, вам нужно говорить с Усиком", тогда мы отправимся к Усику и постараемся осчастливить его, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся", - сказал промоутер.

Хирн подчеркнул, что команды двух чемпионов могут пойти на принцип и оставить вакантными все пояса:

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"Нужно уважать обязательного претендента, но бой Джошуа - Фьюри или состоится со всеми поясами, или вообще без поясов. Мы не хотим, чтобы кто-то требовал от нас выкуп. Если мы потеряем один пояс, мы, вероятно, освободим все и скажем: "Вот таков теперь бокс". Но если все поступят разумно, мы поступим справедливо и, надеюсь, найдем решение".

Также Хирн заявил, что "на 90% уверен" в том, что в 2021 году бой Джошуа и Фьюри состоится.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

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Автор: Антон Дударь