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Чемпион мира по боксу заразился коронавирусом

10:55, 24 июня 2020
Бокс
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Херринг должен был выйти на ринг 2 июля / фото boxingscene.com

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Об этом сообщает BoxingScene.

"На прошлой неделе я сдал положительный тест на коронавирус. Это плохие новости. Хорошие заключаются в том, что я чувствую себя хорошо и уже самоизолировался до тех пор, пока буду инфицирован. Моя защита титула против Джонатана Окендо будет перенесена в ближайшее время", - написал Херринг в соцсетях.

Поединок с участием американского чемпиона должен был стать главным событием вечера бокса 2 июля.

Херринг за свою карьеру одержал 21 победу (10 - нокаутом) при двух поражениях.

УНИАН ранее сообщал о том, что гонорары украинского чемпиона Ломаченко сократятся в четыре раза из-за пандемии коронавируса.

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