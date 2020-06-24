Чемпион мира по боксу заразился коронавирусом

Бой Джамеля Херринга будет перенесен.

Чемпион мира по версии WBO в первом полулегком весе Джамель Херринг заразился коронавирусом.

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Об этом сообщает BoxingScene.

"На прошлой неделе я сдал положительный тест на коронавирус. Это плохие новости. Хорошие заключаются в том, что я чувствую себя хорошо и уже самоизолировался до тех пор, пока буду инфицирован. Моя защита титула против Джонатана Окендо будет перенесена в ближайшее время", - написал Херринг в соцсетях.

Поединок с участием американского чемпиона должен был стать главным событием вечера бокса 2 июля.

Херринг за свою карьеру одержал 21 победу (10 - нокаутом) при двух поражениях.

УНИАН ранее сообщал о том, что гонорары украинского чемпиона Ломаченко сократятся в четыре раза из-за пандемии коронавируса.

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