Гонорары Ломаченко сократятся в четыре раза из-за пандемии коронавируса

Уменьшение доходов является основной причиной, по которой не состоится бой Ломаченко - Лопес.

Основной причиной, по которой не состоится бой между чемпионом мира по версиям WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом, является значительное сокращение гонораров боксеров.

Об этом стало известно порталу MixSport.

Изначально Ломаченко должен был получить за бой с Лопесом рекордный гонорар в своей карьере - 4,5 миллиона долларов. Однако теперь украинец может рассчитывать на сумму, которая меньше в четыре раза.

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Главный источник дохода промоутерской компании Top Rank, клиентом которой является Ломаченко - продажа телеправ на боксерские шоу. В 2018 году компания подписала контракт с ESPN, который позволил получать больше прибыли и увеличить доходы боксеров. Однако из-за пандемии коронавируса и отсутствия боев в последние месяцы контракт между сторонами пришлось пересмотреть, что привело к уменьшению гонораров боксеров.

Кроме того, ближайшие вечера бокса будут проходить без зрителей, что также лишает Top Rank значительной статьи доходов.

Как сообщал УНИАН, ранее Лопес заявил, что бой с Ломаченко не состоится из-за закрытых границ.