Денис Беринчик заявил, что в смерти ребенка есть вина врачей.

Известный украинский боксер Денис Беринчик рассказал о том, как потерял новорожденного сына Тимура 30 июня 2018 года.

О трагедии в своей семье Беринчик рассказал в интервью YouTube-каналу INTERSPORT Украина.

"Как мы скажем - на все воля Божья. Но когда вот есть наши доктора, которые не слишком сильно образованные, и мы знаем, как они учились, потому что так же учились и мы. Есть момент погрешности на докторскую ситуацию. Укололи что-то, вызвали преждевременные роды, сказали, что нужно сохранять плод, посчитали свои сроки, но на шестимесячном этапе сделали кесарево...", - сказал Беринчик.

"Слишком был маленьким, подключили к аппарату искусственного дыхания, сложились обстоятельства... Через две недели крестили - ангел ушел", - также рассказал боксер.

"Разбираться и искать кого-то виноватым... Подлечим здоровье, психологически, эмоционально... И идем дальше вперед, потому что тяжело с такими моментами жить и тянуть этот крест. Я думаю, что на нашей планете я не один с такими проблемами", - добавил Беринчик.

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Он также отметил - чтобы пережить такое горе, нужно держаться вместе с супругой:

"Тяжело очень пережить. Наверное, каждый мужчина может взяться за алкоголь и не только. Думаю, многие семейные пары могут подать на развод, тем самым разрушить то, что у них есть. Конечно, нужно отвлекаться на работу, на самого себя. В первую очередь подтянуть здоровье и держаться вместе. Если будешь сам - будет намного тяжелее это перенести без эмоциональной поддержки, без разговора".

По словам Беринчика, ему помогло то, что у него на тот момент хватало занятости:

"У меня тогда как раз был проект "Танцы со звездами", потом сразу бокс, потом поединок, работа. Жена на работе в полиции, плюс момент, когда есть первый ребенок - это дает вдохновения и сил жить дальше. Нужно переживать это все вместе. Когда я поделился этим горем в Instagram, хотел, чтобы со мной немного потянули этот крест в скорби".

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Автор: Антон Дударь