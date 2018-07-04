У известного украинского боксера умер сын (фото)
08:49, 04 июля 2018Общество
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В посте Беринчик написал, что его сын умер 30 июня.
Беринчик сам сообщил о трагедии / фото instagram.com/berinchyk
В семье украинского чемпиона WBO Oriental в легком весе Дениса Беринчика произошла трагедия.
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У него умер сын. Об этом боксер написал в своем Instagram. Малышу было всего 2 недели. "Мой сын. Вечный ангел. Беринчик Тимур Денисович. Вечная память! 16.06.18-30.06.18 г", - говорится в сообщении спортсмена.
Ранее украинский боксер Денис Беринчик выехал на бой против колумбийца Хосе Луиса Приеты на коне и в шароварах, накрывшись флагом Украины. 30-летний украинец уверенно одолел противника в шестом раунде.
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