У известного украинского боксера умер сын (фото)

08:49, 04 июля 2018
Общество
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Беринчик сам сообщил о трагедии / фото instagram.com/berinchyk

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У него умер сын. Об этом боксер написал в своем Instagram. Малышу было всего 2 недели. "Мой сын. Вечный ангел. Беринчик Тимур Денисович. Вечная память! 16.06.18-30.06.18 г", - говорится в сообщении спортсмена.

Ранее украинский боксер Денис Беринчик выехал на бой против колумбийца Хосе Луиса Приеты на коне и в шароварах, накрывшись флагом Украины. 30-летний украинец уверенно одолел противника в шестом раунде. 

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Теги: #смерть#Денис Беринчик