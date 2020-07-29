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Усик зажигательно станцевал в трусах и футболке с надписью "Симферополь" (видео)

11:30, 29 июля 2020
Бокс
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Усик готовится к следующему бою / фото instagram.com/usykaa

На своей странице в Instagram украинский экс-чемпион мира опубликовал фрагмент с танцем во время тренировочного процесса.

Усик в трусах с яркой расцветкой и футболке с надписью "Симферополь" продемонстрировал свою пластику.

"Танцы, упражнения и ожидание боя с Дереком", - написал боксер.

Напомним, бой Александр Усик - Дерек Чисора должен был пройти в мае, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент точной даты проведения поединка нет.

УНИАН ранее сообщал о том, что менеджер Чисоры прокомментировал ситуацию с боем против Усика.

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