Усик зажигательно станцевал в трусах и футболке с надписью "Симферополь" (видео)

Украинский боксер готовится к следующему бою в хорошем настроении.

Боксер супертяжелого веса Александр Усик нестандартно готовится к бою с британцем Дереком Чисорой.

На своей странице в Instagram украинский экс-чемпион мира опубликовал фрагмент с танцем во время тренировочного процесса.

Усик в трусах с яркой расцветкой и футболке с надписью "Симферополь" продемонстрировал свою пластику.

"Танцы, упражнения и ожидание боя с Дереком", - написал боксер.

Напомним, бой Александр Усик - Дерек Чисора должен был пройти в мае, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент точной даты проведения поединка нет.

УНИАН ранее сообщал о том, что менеджер Чисоры прокомментировал ситуацию с боем против Усика.

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