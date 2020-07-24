"Не хочет драться без зрителей": менеджер Чисоры прокомментировал ситуацию с боем против Усика

Поединок может состояться в октябре.

Менеджер британского боксера Дерека Чисоры Дэвид Хэй прокомментировал ситуацию с боем против украинца Александра Усика, который был перенесен из-за коронавируса.

"Надеемся, что бой Чисоры с Усиком будет организован в октябре, это вполне реалистичный вариант. Посмотрим, как 22 августа пройдет поединок Уайт - Поветкин, и будем принимать решение. Где-то через шесть недель после этого боя можно будет проводить поединок Усик - Чисора. Так что, если все будет нормально, если не случится второй волны коронавируса или еще чего-то, то это будет начало или середина октября", - сказал Хэй в интервью iFL TV.

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Хэй также сообщил, что Чисора не хочет боксировать при пустых трибунах:

"Дерек не хочет драться с Усиком без зрителей. Он раскрывается, когда бьется перед болельщиками. Чем больше фанатов, тем лучше он выступает. В боях с Диллианом Уайтом и Дэвидом Прайсом, когда Дерек чувствовал энергию толпы, он показывал отличный бокс. Я не уверен, что Чисора сможет драться в студии или в саду. Но если нужно будет, то он пойдет на это".

Напомним, изначально бой должен был пройти в мае.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик обратился к Чисоре во время пробежки.

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