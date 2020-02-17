Американский боксер получит рекордный гонорар за бой против Ломаченко

Теофимо Лопес заработает самую крупную сумму в своей карьере.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заработает рекордный для себя гонорар за бой против обладателя поясов по версии WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

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Об этом сообщает mixsport.pro.

По данным источника, за выход на ринг Лопес заработает 2,5 миллиона долларов.

Бой Ломаченко и Лопеса пройдет 30 мая в Нью-Йорке.

Напомним, ранее Лопес и его отец-тренер неоднократно оскорбляли Ломаченко. Украинский боксер пообещал, что в ринге Лопесу придется отвечать "за каждое слово".

Как сообщал УНИАН, Ломаченко за бой против Лопеса также заработает рекордный гонорар в карьере.