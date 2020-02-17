Дата боя Ломаченко - Лопес утверждена официально: опубликован промо-ролик (видео)

Украинский боксер проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

Бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 30 мая в Нью-Йорке.

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Об этом сообщил официальный совместный аккаунт Ломаченко и Александра Усика в Instagram.

"Уже официально! Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США", - говорится в сообщении.

Ранее промоутер обоих боксеров Боб Арум сообщал, что поединок пройдет на арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Также опубликован промо-ролик к предстоящему поединку за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа, когда победил Люка Кэмпбелла и добавил к титулам WBO и WBA пояс WBC. Лопес 15 декабря нокаутировал Ричарда Комми и отобрал у него пояс IBF.

УНИАН ранее также сообщал о том, что за бой против Лопеса Ломаченко заработает рекордный гонорар.