Непобедимый украинский боксер проведет титульный бой с бывшим соперником Усика
Украинский боксер Владислав Сиренко, владеющий второстепенным титулом EBP в супертяжелом весе, вернется на ринг 28 марта в Карлсруэ (Германия).
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Об этом сообщил сам украинец на своей странице в Facebook.
Соперником супертяжа станет южноафриканец Джонни Мюллер (21-9-2, 14 КО), а на кону поединка будет пояс WBC Asia.
Стоит отметить, что Мюллер в августе 2015 года боксировал против другого украинца Александра Усика и потерпел тогда поражение техническим нокаутом в третьем раунде.
Сиренко на профессиональном ринге имеет идеальную статистику - все 13 боев он выиграл (12 - нокаутом). Свой прошлый поединок он провел в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом итальянца Ивана Ди Берардино.
УНИАН ранее сообщал о том, что Усик ответил в стихах на оскорбление воина АТО.