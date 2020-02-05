Федерация бокса Украины дисквалифицировала команду чемпиона Европы Выхриста за переход в профи

Федерация возмущена решением спортсмена.

Федерация бокса Украины жестко отреагировала на решение украинского боксера Виктора Выхриста начать профессиональную карьеру за погода до Олимпиады.

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Заявление по данному вопросу опубликовала пресс-служба организации.

"Федерация бокса Украины в целом возмущена по поводу данного события.

По нашему глубокому убеждению подобные действия спортсменов являются непрофессиональными, неспортивными и неэтичными по отношению к государству, федерации, коллегам по сборной, тренерского состава и украинского бокса в целом.

То есть, ко всем задействованным участникам подготовки членов сборных команд Украины, которые на протяжении многих лет вкладывали время, ресурсы и финансы в воспитание и подготовку спортсмена.

Мы также убеждены в том, что данный инцидент может крайне негативно повлиять на перспективы представителей сборной в супертяжелом весе принять участие в ближайшей Олимпиаде.

Учитывая данный инцидент и возможные его последствия, Федерация бокса Украины инициировала проведение неотложных совместных заседаний с руководством Министерства культуры, молодежи и спорта, по разработке эффективных механизмов предотвращения подобных инцидентов", - говорится в заявлении.

Также ФБУ приняла решение дисквалифицировать личного тренера боксера Александра Ляхова на три года, отстранив его от всех видов деятельности в национальных соревнованиях любых возрастов.

Кроме того, на три года от всех официальных мероприятий под эгидой ФБУ отстранен известный в прошлом украинский боксер Андрей Котельник, который является менеджером Выхриста.

На любительском уровне 27-летний Виктор Выхрист выигрывал чемпионат Европы-2017, а также побеждал на Европейских играх-2019. Боксер выступает в супертяжелом весе.

В конце января Выхрист подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion и взял псевдоним Виктор Фауст.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинского боксера едва не засудили во время боя в России.