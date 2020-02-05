Ломаченко номинирован на звание лучшего боксера 2019 года по версии WBC

Организация включила украинца в список претендентов.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко включен в список претендентов на звание лучшего боксера по итогам 2019 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Об этом сообщил президент организации Маурисио Сулейман в Instagram.

Также на награду будут претендовать Сауль Альварес, Эррол Спенс, Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамирес и Джош Тейлор.

В прошлом году Ломаченко провел два боя - в апреле и августе. Сначала украинец нокаутом одолел британца Энтони Кроллу, защитив титулы WBA и WBO.

Затем Ломаченко сумел победить решением судей еще одного британца Люка Кэмпбелла и завладел поясом WBC.

УНИАН ранее сообщал о том, что девять украинцев вошли в топ-1000 лучших боксеров всех времен.