Бой украинца Постола за два титула чемпиона мира отложен из-за коронавируса в Китае
Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) не выйдет на ринг 1 февраля против чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО).
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Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Top Rank.
Было решено отложить вечер бокса с участием украинца из-за вспышки смертельного коронавируса в Китае. Поединок должен был состояться в китайском городе Хайкоу.
Новые дата и место проведения боя станут известны позже.
"Здоровье и безопасность наших бойцов и всех тех, кто работает над организацией события, остаются на первом месте. Мы надеемся, что скоро ситуация будет под контролем", - заявил глава Top Rank Боб Арум.
Cвой прошлый поединок Виктор Постол провел в апреле 2019 года, когда решением судей одолел Мохамеда Мимуна.
По официальным данным, на сегодня зарегистрировано 448 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 9 летальных случаев. Китай закрывает города, чтобы препятствовать распространению эпидемии.
УНИАН ранее сообщал о том, что девять украинцев вошли в топ-1000 лучших боксеров всех времен.