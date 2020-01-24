Бой украинца Постола за два титула чемпиона мира отложен из-за коронавируса в Китае

Организаторы решили не рисковать здоровьем боксеров.

Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) не выйдет на ринг 1 февраля против чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО).

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Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Top Rank.

Было решено отложить вечер бокса с участием украинца из-за вспышки смертельного коронавируса в Китае. Поединок должен был состояться в китайском городе Хайкоу.

Новые дата и место проведения боя станут известны позже.

"Здоровье и безопасность наших бойцов и всех тех, кто работает над организацией события, остаются на первом месте. Мы надеемся, что скоро ситуация будет под контролем", - заявил глава Top Rank Боб Арум.

Cвой прошлый поединок Виктор Постол провел в апреле 2019 года, когда решением судей одолел Мохамеда Мимуна.

По официальным данным, на сегодня зарегистрировано 448 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 9 летальных случаев. Китай закрывает города, чтобы препятствовать распространению эпидемии.

УНИАН ранее сообщал о том, что девять украинцев вошли в топ-1000 лучших боксеров всех времен.