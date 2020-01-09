"Благодарим вежливых людей": Ломаченко опубликовал видео о вере и российском спецназе

Украинский боксер решил странным образом подчеркнуть свою православную веру.

Обладатель титулов WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) разместил в соцсетях ролик с российским спецназом о православной вере.

Видео появилось в официальном Instagram-аккаунте украинского боксера.

Главными героями ролика являются представители российского спецназа, тогда как за кадром звучит речь про то, что "православный - вовсе не значит, что слабый".

После окончания видео на экране появляется надпись: "Благодарим за помощь в съемках вежливых людей". Именно так называли российских спецназовцев, которые захватывали Крым.

В комментариях многие не поняли посыл украинского чемпиона.

"Вежливые люди? Это перебор", "Закидывать к себе на страницу русню, которая убивает твоих же соотечественников...", "Это зашквар - украинский боксер постит про российскую армию, которая была в Крыму", "Оказывается, ты, Василий, ср*ный ватник", "Только флага "ДНР" не хватает", "Тот момент, когда отбили мозг", "Чемодан, вокзал, Россия", - такими комментариями заполнен пост Ломаченко.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко поучаствовал в богослужении в Иерусалиме.