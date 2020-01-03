Бой с участием украинского боксера признали лучшим поединком 2019 года (видео)

Сергей Деревянченко в чемпионском поединке уступил Геннадию Головкину.

Бой украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) против казахстанца Геннадия Головкина (39-1-1, 35 KO) за пояс чемпиона мира IBF и IBO признан лучшим в 2019 году по версии BoxingScene.

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"Головкин тогда и не подозревал, что ему придется провести самый изнурительный бой своей выдающейся карьеры. Головкин и Деревянченко провели невероятно жестокую битву, которую поклонники бокса забудут еще не скоро. Практически на каждую атаку Головкина Деревянченко отвечал своим ударом. Оба боксера продемонстрировали, что у них "железные" подбородки, а также невероятную стойкость", - отметили в BoxingScene.

Издание также напомнило, что промоутер Деревянченко Лу ДиБелла назвал этот бой "Третьей мировой войной".

Напомним, по итогам того боя судьи единогласно отдали победу Головкину с минимальным преимуществом - 115-112, 115-112, 114-113.

УНИАН ранее также сообщал о том, что был назван лучший нокаут года в боксе.