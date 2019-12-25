Назван лучший нокаут года в боксе (видео)

Эксперты бокса сошлись во мнении, что лучшим был нокаут от Деонтея Уайлдера.

Нокаут от чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в поединке против Луиса Ортиса признан лучшим по итогам 2019 года.

Нокаут Уайлдера назвали лучшим сразу два авторитетных медиа - журнал The Ring, а также портал BoxingScene.

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"Супертяж из Алабамы мог быть кандидатом на попадание в номинацию "Неожиданное поражение года", когда проиграл почти каждую секунду из шести раундов боя против Луиса Ортиса. Но всего один удар с правой руки не позволил "Кинг Конгу" продолжить бой. Многие нокауты этого года были запоминающимися, но ни один из них не был столь убедительным на столь высоком уровне", - отметили в BoxingScene.

Напомним, в реванше против Ортиса, который состоялся в ноябре, Уайлдер защитил пояс чемпиона мира.

Как сообщал УНИАН, лучшим боксером года был назван мексиканец Сауль Альварес.