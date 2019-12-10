"Два парня будут сильнее": британский экс-чемпион оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

Тони Беллью назвал имена боксеров, в бою с которыми у Александра Усика возникнут трудности.

Экс-чемпион мира Тони Беллью оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелой весовой категории.

Слова Беллью приводит BoxingScene.

"Александр Усик - большая опасность для всех. Он очень-очень хороший боксер. Я думаю, что единственное, чего не хватает Усику - это габариты и вес. Он будет бить всех в течение пяти или шести раундов - как я бил его, пока не устал - но затем соперник ответит ему", - отметил Беллью.

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Британец отметил, что только два соперника доставят Усику проблемы:

"Думаю, только два парня будут на несколько шагов впереди Усика. Это Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, если он будет в форме. Джошуа, который вышел в ринг в прошлую субботу вечером, думаю, идеальная модель для противостояния с Усиком".

В то же время Уайлдера, по мнению Беллью, Усик мог бы победить:

"Мне кажется, Усик недостаточно большой для Фьюри или Джошуа. Но, думаю, он победит Деонтея Уайлдера. Если брать технику, то он вынудил бы Деонтея Уайлдера выглядеть совершенно нелепо. И Уайлдер узнает об этом, поэтому не тронет его. Стили делают драки".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Джошуа может провести еще один бой перед встречей с Усиком.