"Надо спросить у WBO": Джошуа может провести еще один бой перед встречей с Усиком

В таком случае украинец сразится с Дереком Чисорой, считает промоутер.

Промоутер британского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн поделился мнением о перспективах встречи своего клиента с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО).

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Хирна цитирует BoxingScene.

"Учитывая рамки организаций относительно защиты титулов, в IBF нам дали время до апреля на бой с Пулевым, а в WBO - 180 дней на поединок с Усиком. Надо спросить у WBO, дадут ли они нам возможность сначала провести бой с Пулевым.

При этом надо будет обсудить все с парнями из команды Усика. Они могут встретиться с Чисорой, после чего выйти на победителя нашей пары. Или подвинуть нас и провести бой за вакантный титул", - отметил промоутер.

Напомним, 7 декабря Джошуа единогласным решением судей победил Энди Руиса-младшего и вернул все свои титулы.

Бой Усика против Дерека Чисоры может состояться в феврале. При этом титул WBO будет на кону боя, если Джошуа от него откажется.

УНИАН ранее сообщал о том, что в команде Усика отреагировали на заявление WBO о возможном бое с Джошуа.