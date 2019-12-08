В лагере Усика отреагировали на заявление президента WBO о возможном бое с Джошуа

13:31, 08 декабря 2019
Бокс
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Красюк уверен, что Усик готов к бою с Джошуа / фото: BoxingScene

Александр Красюк, который является промоутером украинского супертяжеловеса Александра Усика, отреагировал на заявление президента WBO Пако Валькарселя.

Валькарсель заявил, что британец Энтони Джошуа после победы решением судей в реванше над Энди Руисом и возвращения титулов WBA, WBO, IBF и IBO должен защищать титул организации против Усика в ближайшие 180 дней.

Красюк опубликовал ответ на эти слова в Instagram:

"Поздравления Энтони Джошуа! Вызов принят", - написал промоутер.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Если Джошуа не откажется от пояса, то будет обязан встретиться с украинцем.

УНИАН ранее сообщал о том, что Джошуа заявил о готовности провести бой с Усиком.

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Теги: #бокс#Александр Усик#Энтони Джошуа