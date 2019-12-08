В лагере Усика отреагировали на заявление президента WBO о возможном бое с Джошуа

Украинец готов принять такой поединок.

Александр Красюк, который является промоутером украинского супертяжеловеса Александра Усика, отреагировал на заявление президента WBO Пако Валькарселя.

Валькарсель заявил, что британец Энтони Джошуа после победы решением судей в реванше над Энди Руисом и возвращения титулов WBA, WBO, IBF и IBO должен защищать титул организации против Усика в ближайшие 180 дней.

Красюк опубликовал ответ на эти слова в Instagram:

"Поздравления Энтони Джошуа! Вызов принят", - написал промоутер.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Если Джошуа не откажется от пояса, то будет обязан встретиться с украинцем.

УНИАН ранее сообщал о том, что Джошуа заявил о готовности провести бой с Усиком.