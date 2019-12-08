В лагере Усика отреагировали на заявление президента WBO о возможном бое с Джошуа
13:31, 08 декабря 2019Бокс
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Украинец готов принять такой поединок.
Красюк уверен, что Усик готов к бою с Джошуа / фото: BoxingScene
Александр Красюк, который является промоутером украинского супертяжеловеса Александра Усика, отреагировал на заявление президента WBO Пако Валькарселя.
Валькарсель заявил, что британец Энтони Джошуа после победы решением судей в реванше над Энди Руисом и возвращения титулов WBA, WBO, IBF и IBO должен защищать титул организации против Усика в ближайшие 180 дней.
Красюк опубликовал ответ на эти слова в Instagram:
"Поздравления Энтони Джошуа! Вызов принят", - написал промоутер.
Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Если Джошуа не откажется от пояса, то будет обязан встретиться с украинцем.
УНИАН ранее сообщал о том, что Джошуа заявил о готовности провести бой с Усиком.
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