Бой украинца Постола за два титула чемпиона мира официально утвержден (фото)

Событие пройдет в Китае.

Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) проведет поединок против чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО).

Промоутерская компания Top Rank подтвердила данное событие и опубликовала анонс поединка в Facebook.

Бой пройдет 1 февраля следующего года в китайском городе Хайкоу. Трансляция состоится на ESPN.

На кону поединка будут стоять оба титула Рамиреса.

Напомним, Постол ранее уже владел титулом чемпиона мира по версии WBC, но лишился его, проиграв Теренсу Кроуфорду. Cвой прошлый поединок Виктор провел в апреле, когда решением судей одолел Мохамеда Мимуна.

Для Рамиреса это будет первая защита обоих поясов. В прошлом бою в июле американец победил соотечественника Мориса Хукера и завладел титулом WBO.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик вернулся к тренировкам после дебюта в супертяжелом весе.