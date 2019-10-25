Ломаченко надеется на "много интересных боев" после получения особенного пояса

Украинец рад тому, что стал обладателем пояса "франчайзингового" чемпиона мира по версии WBC.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) прокомментировал решение Всемирного боксерского совета вручить ему пояс "франчайзингового" чемпиона мира.

"Это особенное событие для меня. Как я уже говорил, когда я был ребенком, я мечтал о мировом чемпионстве и о поясе, зеленом поясе WBC. Теперь у меня два зеленых пояса", - сказал Ломаченко в комментарии для YouTube-канала Fight Hub TV.

"Я всегда говорил о боксе, как о спорте, я всегда хочу драться с топ-соперниками. Но мы с вами все знаем, что есть промоутеры и телеканалы, организовать все непросто. Но теперь, я верю, мы сможем организовать много интересных боев", - добавил украинец.

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Отметим, что пояс "франчайзингового" чемпиона вручается решением совета организации и не может переходить от одного бойца к другому. Также он освобождает боксера от необходимости проводить обязательную защиту титула. После окончания карьеры "франчайзинговый" чемпион станет "почетным чемпионом WBC".

Ломаченко стал лишь вторым боксером после мексиканца Сауля Альвареса, который удостоился этого титула.

УНИАН ранее также сообщал о том, что отец и тренер Ломаченко получил специальный пояс WBC за вклад в развитие бокса.