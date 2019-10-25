"У нас каждый день гибнут люди": Украина отказалась от участия в конгрессе WBC в России
12:07, 25 октября 2019Бокс
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В следующем году конгресс Всемирного боксерского совета пройдет в Санкт-Петербурге.
Михаил Завьялов возглавляет Национальную Лигу профи-бокса Украины / фото: facebook.com
Украинская делегация не будет посещать 58-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC), который в 2020 году пройдет в Санкт-Петербурге.
Об этом заявил президент Национальной Лиги профессионального бокса Украины, член совета WBC Михаил Завьялов, сообщает ProBoxing UA в Facebook.
"Пока у нас идет война, пока Россия оккупирует Крым, и в Донбассе у нас каждый день гибнут люди, мы не в праве принять участие в конгрессе, который пройдет в этом замечательном городе. К сожалению, Украина участвовать в конгрессе в Санкт-Петербурге не будет", - сказал Завьялов.
Конгресс WBC в 2020 году пройдет с 14 по 20 сентября.
57-й конгресс WBC прошел в октябре в мексиканском Канкуне. Как сообщал УНИАН, в ходе конгресса украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик получили специальные награды.
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