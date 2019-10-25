"У нас каждый день гибнут люди": Украина отказалась от участия в конгрессе WBC в России

В следующем году конгресс Всемирного боксерского совета пройдет в Санкт-Петербурге.

Украинская делегация не будет посещать 58-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC), который в 2020 году пройдет в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил президент Национальной Лиги профессионального бокса Украины, член совета WBC Михаил Завьялов, сообщает ProBoxing UA в Facebook.

"Пока у нас идет война, пока Россия оккупирует Крым, и в Донбассе у нас каждый день гибнут люди, мы не в праве принять участие в конгрессе, который пройдет в этом замечательном городе. К сожалению, Украина участвовать в конгрессе в Санкт-Петербурге не будет", - сказал Завьялов.

Конгресс WBC в 2020 году пройдет с 14 по 20 сентября.

57-й конгресс WBC прошел в октябре в мексиканском Канкуне. Как сообщал УНИАН, в ходе конгресса украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик получили специальные награды.