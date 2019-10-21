"Показал всему миру": российский боксер поблагодарил украинца Гвоздика за чемпионский бой
Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поблагодарил за бой украинца Александра Гвоздика.
Россиянин обратился к украинскому экс-чемпиону в Instagram.
"Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными, ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил все на кон, это было честью для меня - провести этот бой с тобой", - написал Бетербиев.
I want to thank @alex_gvozdyk for the great fight Friday night. You hit me hard and showed to the world what true boxing champions can do. You put everything on the line, it was an honour to be in the ring with you. Я хотел бы поблагодарить @alex_gvozdyk за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными и ты показал всему миру как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил всё на этот бой, это было честью для меня провести этот бой с тобой! #boxing #BeterbievNail #Beterbiev #BeterbievGvozdyk #TopRank #бокс #спорт #Beterbiev #Гвоздик @toprank @espnboxeo #boxeo @espn #WBC #IBF #АхматСила @russianboxingfederation @akhmat_boxing
Напомним, Гвоздик потерпел поражение техническим нокаутом в Филадельфии. На кону стояли титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
УНИАН ранее сообщал, что следующим соперником Гвоздика может стать экс-чемпион мира.