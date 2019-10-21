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"Показал всему миру": российский боксер поблагодарил украинца Гвоздика за чемпионский бой

18:47, 21 октября 2019
Бокс
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Бетербиев победил Гвоздика техническим нокаутом / фото: BoxingScene

Россиянин обратился к украинскому экс-чемпиону в Instagram.

"Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными, ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил все на кон, это было честью для меня - провести этот бой с тобой", - написал Бетербиев.

Напомним, Гвоздик потерпел поражение техническим нокаутом в Филадельфии. На кону стояли титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

УНИАН ранее сообщал, что следующим соперником Гвоздика может стать экс-чемпион мира.

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Теги: #бокс#Александр Гвоздик