"Показал всему миру": российский боксер поблагодарил украинца Гвоздика за чемпионский бой

Россиянин отобрал титул у Гвоздика.

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поблагодарил за бой украинца Александра Гвоздика.

Россиянин обратился к украинскому экс-чемпиону в Instagram.

"Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными, ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил все на кон, это было честью для меня - провести этот бой с тобой", - написал Бетербиев.

Напомним, Гвоздик потерпел поражение техническим нокаутом в Филадельфии. На кону стояли титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

УНИАН ранее сообщал, что следующим соперником Гвоздика может стать экс-чемпион мира.