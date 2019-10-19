Следующим соперником Гвоздика может стать экс-чемпион мира

Промоутер назвал имя возможного соперника для украинца в следующем бою.

Следующим соперником украинца Александра Гвоздика (17-1, 14 КО) может стать бывший чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес (40-0, 26 КО).

Об этом сообщил промоутер Гвоздика Боб Арум, которого цитирует ESPN.

"Гвоздик очень и очень хорошо боксировал. У нас еще много боев в полутяжах. Возможно, Гвоздик проведет поединок против Хильберто Рамиреса после возвращения", - сказал Арум.

Рамирес владел поясом WBO с 2016 по 2018 годы, после чего победно дебютировал в полутяжелом весе, победив Томми Карпенси.

Напомним, Гвоздик потерпел поражение в бою против Артура Бетербиева и лишился пояса чемпиона мира по версии WBC.

Как сообщал УНИАН, после боя с Бетербиевым Гвоздик отправился в больницу.