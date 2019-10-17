Гвоздик - Бетербиев: где смотреть чемпионский бой

Украинец и россиянин в США проведут объединительный поединок.

18 октября в Филадельфии (ранним утром 19 октября по Киеву) пройдет бой между чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Бетербиев.

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Начало поединка - ориентировочно в 05.30 утра по киевскому времени.

Транслировать бой украинского и российского боксеров в прямом эфире будет телеканал "Интер". В рамках программы "Большой бокс", которая начнется в 04.30, эксперты в студии обсудят шансы боксеров.

Победитель боя объединит два чемпионских титула.

Отметим, что Гвоздик и Бетербиев ранее встречались в ринге на любительском уровне. В 2009 году украинец потерпел досрочное поражение.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в команде Гвоздика выразили уверенность в победе над Бетербиевым.