Гвоздик - Бетербиев: онлайн и полное видео боя
В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии проходил поединок между украинским чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО) и обладателем титула IBF из России Артуром Бетербиевым (15-0, 15 КО).
УНИАН вел онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Бетербиев.
Гвоздик - Бетербиев
Полное видео боя
Онлайн-трансляция боя
15-0.— Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.
15KO.
2 Belts.
The Light Heavyweight King. #PhotoOfTheFightpic.twitter.com/mxDdx54ces
New unified champ @ABeterbiev after stopping the nail in 10 #BeterbievGvozdykpic.twitter.com/Ie8jO7ukoK— BoxingHypeStore.com (@BoxingHype) 19 октября 2019 г.
Сразу у двух судей из трех украинец лидировал по очкам.
What. A. Fight!— Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.
Scores at the time of the stoppage:
87-83 Gvozdyk
86-85 Gvozdyk
87-83 Beterbiev
AND THAT'S IT!— Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.
Artur Beterbiev drops Oleksandr Gvozdyk three times in the 10th, and is your NEW unified Light Heavyweight king via TKO. 🏆🏆 #BeterbievNailpic.twitter.com/eHz6dhG84j
Бой завершен. Гвоздик получил три нокдауна в десятом раунде и бой был остановлен. Досрочная победа россиянина.
10 раунд. Немного восстановился Александр и начал отвечать россиянину. В середине раунда Гвоздик потерял равновесие и упал, а рефери не стал отсчитывать нокдаун. В концовке раунда Гвоздик присел на колено и все-таки состоялся нокдаун. Следом - еще один и еще. Рефери остановил бой - Бетербиев побеждает.
9 раунд. Ох, пошел вперед Бетербиев и напропускал наш боксер. И двойку, и боковой, и комбинации. Главное, что удалось выстоять и заклинчевать россиянина. В конце с трудом стоял на ногах украинец.
8 раунд. Гвоздик несколько раз попал по селезенке россиянину. Самое яркое в этом бою - одновременные удары обоих боксеров друг по другу. Одна из двоек украинца пришлась точно в голову Бетербиеву, но тот - очень стойкий боец.
7 раунд. Чуть лучшие эти минуты провел Бетербиев. В целом оба боксера подустали и действуют менее активно, но россиянин все-таки был точнее джебом.
6 раунд. Фантастический бой! Пару раз потряс Гвоздик соперника, ударом на удар отвечает Бетербиев, а в конце россиянин завалил украинца на настил, но сделал это толчком. Никакого нокдауна.
5 раунд. Полностью равная борьба. Хорошо двигался Александр, а в конце боксеры устроили рубку. Бетербиев во время клинча начал работать локтями, за что получил предупреждение.
4 раунд. Тедди Атлас попросил Гвоздика не давать сопернику сближаться. Старался Гвоздик и наносил комбинации, но все уходило в защиту россиянину. Бетербиев, в свою очередь, активно отвечал и нанес несколько прицельных ударов, особенно в концовке. Невероятно сложный бой.
3 раунд. Настоящая рубка от обоих боксеров. Александр нанес даже серию из пяти ударов и один раз попал мощно в челюсть россиянину, но тот выстоял. В концовке Гвоздик старался удержать преимущество по очкам и избегал прямого столкновения.
2 раунд. Перед стартом второй трехминутки рефери все-таки признал свою ошибку и отменил нокдаун! Александр доказал правоту решения. Вообще не был потрясен украинец и отлично отработал раунд, работая по корпусу соперника комбинациями. Бетербиев все время ищет момент для нокаутирующего удара. В концовке Александр точно провел комбинацию и получил удар в ответ, но тут же вошел в клинч.
1 раунд. Дела... Довольно смело начали бой оба боксера. Александр работает двойками и пару раз неплохо пробивал украинец. Бетербиев в концовке раунда захватил рукой Гвоздика и второй нанес удар - Александр потерял равновесие, а рефери отсчитал нокдаун!
Бой начался!
Ринг-анонсер Джимми Леннон-младший называет регалии боксеров.
LET’S GOOOOO!!!#BeterbievNail, live now on ESPN. 😤😤 pic.twitter.com/Rg021XKTuw— Ryan Greene (@ryanmgreene) 19 октября 2019 г.
Наш Александр Гвоздик направляется к рингу!
Бетербиев уже выходит на ринг.
Liacouras Center в ожидании главного события вечера.
How it looks inside the @LiacourasCenter before the Main Event, Title Unification for the WBC & IBF Light Heavyweight titles #Boxing#BeterbievGvozdyk#BeterbievNailpic.twitter.com/Py25toXvCq— David Malandra Jr (@David_Malandra) 19 октября 2019 г.
Понимаем Василия.
''drunk friend vs sober friend'' 😅😂😁 @AleksandrUsyk@VasylLomachenko#LomUs#BeterbievNailpic.twitter.com/u8lZ12FOBT— LomachenkoFans 🥊🌎 (@LomachenkoBand) 19 октября 2019 г.
Последние приготовления.
Final prep backstage ... one of 2019’s most anticipated fights is on deck! 😬#BeterbievNail | NEXT | ESPN pic.twitter.com/shrYYjPrWE— Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.
Решением судей побеждает Абдукахоров у возрастного Колласо. Теперь ждем выхода на ринг украинского чемпиона!
Waiting 👊✌🏻 #gvozdykbeterviev#klimasmanagement#thenailpic.twitter.com/X531lCcJYJ— UkraineBoxingPRO (@UkraineAtamans) 19 октября 2019 г.
Все-таки сняли встречу Усика и Фьюри!
First Face Off 😃 @Tyson_Fury 👀 @USYKaa#BeterbievNailpic.twitter.com/xnfgLQ7frj— UkraineBoxingPRO (@UkraineAtamans) 19 октября 2019 г.
Гвоздик находится в своем дивизионе в окружении россиян. Бетербиев - чемпион, еще двумя титулами также владеют россияне - Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол. Получается, что всех придется побеждать для получения статуса абсолютного чемпиона мира.
Кстати, Усик и Фьюри уже встретились возле ринга и пообщались. Потенциальные соперники, как ни крути. А Тайсон еще и заявлял, что победит украинца одной рукой.
Даже букмекеры дают примерно равные коэффициенты - 1.77 на Гвоздика и 2.2 на Бетербиева (+-). Эксперты говорят, что у Александа выше боксерский интеллект, он больше умеет на ринге, но у Бетербиева есть оружие в виде нокаутирующего удара, которое может "выстрелить" в любой момент.
Рубрика "ретро".
Совсем скоро начнется бой. Предлагаем вспомнить лучшие моменты карьеры Александра Гвоздика.
The sound of those shots 🔥🇺🇦#BeterbievNailpic.twitter.com/c8WVMMWTyr— Lee Gormley (@LeeGormley) 16 октября 2019 г.
Ломаченко и Усик успели провести автограф-сессию.
The 🇺🇦 stars are out tonight 🤩— Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.
Unified Lightweight champ @VasylLomachenko and Heavyweight contender @usykaa are hanging with the fans before Oleksandr Gvozdyk takes center stage in Philly. #BeterbievNailpic.twitter.com/el5tpHEDS6
Бетербиев прибыл на арену.
🥶 Artur Beterbiev clocks in 🥶#BeterbievNail | ESPN | 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/vbvivg2yzi— Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.
Посветить лицом прибыл сам звездный супертяж Тайсон Фьюри. В своем стиле!
🗣 @Tyson_Fury is HYPED and wants your #BeterbievNail predictions!!— Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.
We’ll start ⤵️ pic.twitter.com/hlByVA3Lev
Усик, Ломаченко и легендарный Боб Арум. В ожидании.
Встретились наши чемпионы. Усик и Ломаченко прибыли на арену поддержать Гвоздика.
Ринг-анонсер Джимми Леннон-младший и команда экспертов на предстоящий бой.
Backstage with the @ESPN team. We are live in 15 minutes! Great fights! #AbdukakhorovCollazo#BeterbievGvozdykpic.twitter.com/hwRUks1rUj— Jimmy Lennon Jr (@TheClassyJr) 19 октября 2019 г.
В Филадельфии стартует последний бой андеркарта. В нем сразятся Луис Колласо и Кудратилло Абдукахоров.
Наши чемпионы Усик и Ломаченко прогуливаются по Филадельфии перед боем. Оба будут поддерживать Гвоздика у ринга.
Cвой прогноз на поединок дал промоутер K2 Александр Красюк:
"Стратегия Бетербиева – найти подбородок Гвоздика. У Гвоздика - держать Бетербиева джебом на дистанции и понемногу наносить удары по корпусу и голове, чтобы отбирать здоровье и получить победу либо досрочно, либо решением судей. Ожидаю, что встреча продлится всю дистанцию и победа останется за Гвоздиком".
Гвоздик в прошлый раз встречался с французом Дуду Нгумбу. Последний повредил ногу и отказался продолжать борьбу.
Итак, прошлый бой Бетербиева. Против Радивое Калайджича. В пятом раунде россиянин победил нокаутом, хоть босниец и не успел упасть.
Свежее промо от Top Rank.
Tonight, one man becomes the unified Light Heavyweight champion of the 🌎.#BeterbievNail | ESPN | 10 PM ET pic.twitter.com/DWxBDSuEzF— Top Rank Boxing (@trboxing) 18 октября 2019 г.
Просто оставим это здесь.
Александр Усик прибыл в Филадельфию, чтобы поддержать соотечественника.
А вот и мнение Виктора Постола по поводу предстоящего поединка:
"Видел, как боксирует Бетербиев. Знаю, что парень горячий, идет вперед, бьет, пропускает, все равно не останавливается. Саше надо хорошо двигаться, четко держать дистанцию. Будем держать кулаки за Сашу. Я думаю, он должен выиграть по очкам".
Финальная дуэль взглядов.
Сравнение характеристик обоих боксеров.
Here’s how they stack up on paper.— Top Rank Boxing (@trboxing) 18 октября 2019 г.
Who has the edge when the opening bell rings?#BeterbievNail | TONIGHT | ESPN | @GEICOpic.twitter.com/zKY1tjqL8V
Промо предстоящего боя.
Only 1️⃣ will leave unified. #BeterbievNail | Oct. 18 | @espnpic.twitter.com/wKzMHehQav— Top Rank Boxing (@trboxing) 1 октября 2019 г.
Накануне состоялось взвешивание. Оба участника поединка вложились в рамки полутяжелой весовой категории и показали примерно одинаковый вес. Гвоздик - 79,06 кг, а Бетербиев - 79,15 кг.
Украинец стал чемпионом мира в декабре прошлого года. Тогда Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенса, а канадец пережил инсульт и до сих пор до конца не восстановился.
Затем Гвоздик провел защиту титула в конце марта - это был его прошлый поединок. Украинец встречался с Дуду Нгумбу и заставил француза отказаться от борьбы - последний жаловался на травму.
Гвоздик - Бетербиев: анонс боя
Бетербиев перешел в профи в 2013-м и до титула провел 11 боев, одержав во всех досрочные победы. В ноябре 2017-го россиянин нокаутировал немца Энрико Келлинга и стал обладателем пояса IBF.
До Гвоздика Бетербиев успел провести две защиты. В ноябре прошлого года он нокаутировал Каллума Джонсона, а в мае текущего техническим нокаутом справился с боснийцем Радивое Калайджичем.