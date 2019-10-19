Гвоздик - Бетербиев: онлайн и полное видео боя

Украинец пытался завоевать второй титул чемпиона мира.

В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии проходил поединок между украинским чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО) и обладателем титула IBF из России Артуром Бетербиевым (15-0, 15 КО).

УНИАН вел онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Бетербиев.

Гвоздик - Бетербиев

Полное видео боя

Онлайн-трансляция боя

Сразу у двух судей из трех украинец лидировал по очкам.

What. A. Fight!



Scores at the time of the stoppage:



87-83 Gvozdyk

86-85 Gvozdyk

87-83 Beterbiev — Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.

AND THAT'S IT!



Artur Beterbiev drops Oleksandr Gvozdyk three times in the 10th, and is your NEW unified Light Heavyweight king via TKO. 🏆🏆 #BeterbievNailpic.twitter.com/eHz6dhG84j — Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.

Бой завершен. Гвоздик получил три нокдауна в десятом раунде и бой был остановлен. Досрочная победа россиянина.

10 раунд. Немного восстановился Александр и начал отвечать россиянину. В середине раунда Гвоздик потерял равновесие и упал, а рефери не стал отсчитывать нокдаун. В концовке раунда Гвоздик присел на колено и все-таки состоялся нокдаун. Следом - еще один и еще. Рефери остановил бой - Бетербиев побеждает.

9 раунд. Ох, пошел вперед Бетербиев и напропускал наш боксер. И двойку, и боковой, и комбинации. Главное, что удалось выстоять и заклинчевать россиянина. В конце с трудом стоял на ногах украинец.

8 раунд. Гвоздик несколько раз попал по селезенке россиянину. Самое яркое в этом бою - одновременные удары обоих боксеров друг по другу. Одна из двоек украинца пришлась точно в голову Бетербиеву, но тот - очень стойкий боец.

7 раунд. Чуть лучшие эти минуты провел Бетербиев. В целом оба боксера подустали и действуют менее активно, но россиянин все-таки был точнее джебом.

6 раунд. Фантастический бой! Пару раз потряс Гвоздик соперника, ударом на удар отвечает Бетербиев, а в конце россиянин завалил украинца на настил, но сделал это толчком. Никакого нокдауна.

5 раунд. Полностью равная борьба. Хорошо двигался Александр, а в конце боксеры устроили рубку. Бетербиев во время клинча начал работать локтями, за что получил предупреждение.

4 раунд. Тедди Атлас попросил Гвоздика не давать сопернику сближаться. Старался Гвоздик и наносил комбинации, но все уходило в защиту россиянину. Бетербиев, в свою очередь, активно отвечал и нанес несколько прицельных ударов, особенно в концовке. Невероятно сложный бой.

3 раунд. Настоящая рубка от обоих боксеров. Александр нанес даже серию из пяти ударов и один раз попал мощно в челюсть россиянину, но тот выстоял. В концовке Гвоздик старался удержать преимущество по очкам и избегал прямого столкновения.

2 раунд. Перед стартом второй трехминутки рефери все-таки признал свою ошибку и отменил нокдаун! Александр доказал правоту решения. Вообще не был потрясен украинец и отлично отработал раунд, работая по корпусу соперника комбинациями. Бетербиев все время ищет момент для нокаутирующего удара. В концовке Александр точно провел комбинацию и получил удар в ответ, но тут же вошел в клинч.

1 раунд. Дела... Довольно смело начали бой оба боксера. Александр работает двойками и пару раз неплохо пробивал украинец. Бетербиев в концовке раунда захватил рукой Гвоздика и второй нанес удар - Александр потерял равновесие, а рефери отсчитал нокдаун!

Бой начался!

Ринг-анонсер Джимми Леннон-младший называет регалии боксеров.

Наш Александр Гвоздик направляется к рингу!

Бетербиев уже выходит на ринг.

Liacouras Center в ожидании главного события вечера.

Понимаем Василия.

Последние приготовления.

Final prep backstage ... one of 2019’s most anticipated fights is on deck! 😬#BeterbievNail | NEXT | ESPN pic.twitter.com/shrYYjPrWE — Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.

Решением судей побеждает Абдукахоров у возрастного Колласо. Теперь ждем выхода на ринг украинского чемпиона!

Все-таки сняли встречу Усика и Фьюри!

Гвоздик находится в своем дивизионе в окружении россиян. Бетербиев - чемпион, еще двумя титулами также владеют россияне - Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол. Получается, что всех придется побеждать для получения статуса абсолютного чемпиона мира.

Кстати, Усик и Фьюри уже встретились возле ринга и пообщались. Потенциальные соперники, как ни крути. А Тайсон еще и заявлял, что победит украинца одной рукой.

Даже букмекеры дают примерно равные коэффициенты - 1.77 на Гвоздика и 2.2 на Бетербиева (+-). Эксперты говорят, что у Александа выше боксерский интеллект, он больше умеет на ринге, но у Бетербиева есть оружие в виде нокаутирующего удара, которое может "выстрелить" в любой момент.

Рубрика "ретро".

Совсем скоро начнется бой. Предлагаем вспомнить лучшие моменты карьеры Александра Гвоздика.

Ломаченко и Усик успели провести автограф-сессию.

The 🇺🇦 stars are out tonight 🤩



Unified Lightweight champ @VasylLomachenko and Heavyweight contender @usykaa are hanging with the fans before Oleksandr Gvozdyk takes center stage in Philly. #BeterbievNailpic.twitter.com/el5tpHEDS6 — Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.

Бетербиев прибыл на арену.

🥶 Artur Beterbiev clocks in 🥶#BeterbievNail | ESPN | 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/vbvivg2yzi — Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.

Посветить лицом прибыл сам звездный супертяж Тайсон Фьюри. В своем стиле!

Усик, Ломаченко и легендарный Боб Арум. В ожидании.

Встретились наши чемпионы. Усик и Ломаченко прибыли на арену поддержать Гвоздика.

Ринг-анонсер Джимми Леннон-младший и команда экспертов на предстоящий бой.

В Филадельфии стартует последний бой андеркарта. В нем сразятся Луис Колласо и Кудратилло Абдукахоров.

Наши чемпионы Усик и Ломаченко прогуливаются по Филадельфии перед боем. Оба будут поддерживать Гвоздика у ринга.

Cвой прогноз на поединок дал промоутер K2 Александр Красюк:

"Стратегия Бетербиева – найти подбородок Гвоздика. У Гвоздика - держать Бетербиева джебом на дистанции и понемногу наносить удары по корпусу и голове, чтобы отбирать здоровье и получить победу либо досрочно, либо решением судей. Ожидаю, что встреча продлится всю дистанцию и победа останется за Гвоздиком".

Гвоздик в прошлый раз встречался с французом Дуду Нгумбу. Последний повредил ногу и отказался продолжать борьбу.

Итак, прошлый бой Бетербиева. Против Радивое Калайджича. В пятом раунде россиянин победил нокаутом, хоть босниец и не успел упасть.

Свежее промо от Top Rank.

Tonight, one man becomes the unified Light Heavyweight champion of the 🌎.#BeterbievNail | ESPN | 10 PM ET pic.twitter.com/DWxBDSuEzF — Top Rank Boxing (@trboxing) 18 октября 2019 г.

Просто оставим это здесь.

Александр Усик прибыл в Филадельфию, чтобы поддержать соотечественника.

А вот и мнение Виктора Постола по поводу предстоящего поединка:

"Видел, как боксирует Бетербиев. Знаю, что парень горячий, идет вперед, бьет, пропускает, все равно не останавливается. Саше надо хорошо двигаться, четко держать дистанцию. Будем держать кулаки за Сашу. Я думаю, он должен выиграть по очкам".

Финальная дуэль взглядов.

Сравнение характеристик обоих боксеров.

Here’s how they stack up on paper.



Who has the edge when the opening bell rings?#BeterbievNail | TONIGHT | ESPN | @GEICOpic.twitter.com/zKY1tjqL8V — Top Rank Boxing (@trboxing) 18 октября 2019 г.

Промо предстоящего боя.

Накануне состоялось взвешивание. Оба участника поединка вложились в рамки полутяжелой весовой категории и показали примерно одинаковый вес. Гвоздик - 79,06 кг, а Бетербиев - 79,15 кг.

Украинец стал чемпионом мира в декабре прошлого года. Тогда Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенса, а канадец пережил инсульт и до сих пор до конца не восстановился.

Затем Гвоздик провел защиту титула в конце марта - это был его прошлый поединок. Украинец встречался с Дуду Нгумбу и заставил француза отказаться от борьбы - последний жаловался на травму.

Гвоздик - Бетербиев: анонс боя

Бетербиев перешел в профи в 2013-м и до титула провел 11 боев, одержав во всех досрочные победы. В ноябре 2017-го россиянин нокаутировал немца Энрико Келлинга и стал обладателем пояса IBF.

До Гвоздика Бетербиев успел провести две защиты. В ноябре прошлого года он нокаутировал Каллума Джонсона, а в мае текущего техническим нокаутом справился с боснийцем Радивое Калайджичем.

Гвоздик - Бетербиев: прогноз букмекеров