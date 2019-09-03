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Первый соперник Усика в супертяжелом весе официально утвержден (фото)

17:24, 03 сентября 2019
Бокс
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Усик уже готовится к бою / фото: instagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) свой первый бой в супертяжелом весе проведет против нидерландского боксера Тайрона Спонга (13-0, 12 КО).

Промоутерская компания Marchroom Boxing опубликовала официальный анонс поединка.

Matchroom Boxing

Вечер бокса с участием украинца пройдет 12 октября в Чикаго.

Изначально соперником украинца должен был стать Карлос Такам, но камерунец сменил промоутера и переговоры были сорваны. Усик в прошлый раз боксировал 10 ноября, когда в восьмом раунде нокаутировал британца Тони Беллью.

Позже Усик отказался от всех титулов в тяжелом весе.

Спонг является звездой кикбоксинга и ММА.

УНИАН ранее сообщал, что Ломаченко решением судей победил британца Люка Кэмпбелла.

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Теги: #бокс#Александр Усик