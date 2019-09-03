Первый соперник Усика в супертяжелом весе официально утвержден (фото)
17:24, 03 сентября 2019Бокс
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Украинский боксер выйдет на ринг в Чикаго.
Усик уже готовится к бою / фото: instagram.com/usykaa
Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) свой первый бой в супертяжелом весе проведет против нидерландского боксера Тайрона Спонга (13-0, 12 КО).
Промоутерская компания Marchroom Boxing опубликовала официальный анонс поединка.
Matchroom Boxing
Вечер бокса с участием украинца пройдет 12 октября в Чикаго.
Изначально соперником украинца должен был стать Карлос Такам, но камерунец сменил промоутера и переговоры были сорваны. Усик в прошлый раз боксировал 10 ноября, когда в восьмом раунде нокаутировал британца Тони Беллью.
Позже Усик отказался от всех титулов в тяжелом весе.
Спонг является звездой кикбоксинга и ММА.
УНИАН ранее сообщал, что Ломаченко решением судей победил британца Люка Кэмпбелла.
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