Ломаченко победил Кэмпбелла по очкам и завоевал третий чемпионский пояс (видео)

Украинский боксер теперь владеет тремя поясами в легком весе.

31 августа в Лондоне прошел бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Первый раунд прошел в разведке, после чего украинец постепенно захватил преимущество и пошел вперед.

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С каждой трехминуткой у британца оставалось все меньше сил, а его длина рук не помогала доставать украинца - Василий легко уворачивался от атак соперника, который постоянно использовал джеб.

В шестом раунде Василий взвинтил темп и пошел вперед и в последние секунды сумел потрясти британца, но отправить в нокдаун не успел. В дальнейшем Кэмпбелл пытался клинчевать и отвечал чемпиону все реже. Только в восьмом раунде у Кэмпбелла произошел всплеск и ряд точных ударов, но украинец достойно выдержал атаку соперника.

В предпоследней трехминутке Ломаченко потряс соперника и все-таки отправил в нокдаун, но Кэмпбелла спас гонг. В заключительном раунде Василий действовал активно, но не слишком рисковал, в результате чего оппонент сумел продержаться до судейских записок.

Украинец в итоге победил единогласным судейским решением - 119-108, 119-108, 118-109.

Ломаченко провел свой пятнадцатый бой на профи-ринге и впервые боксировал в Великобритании. В активе у украинца 14 побед (10 - досрочно) и 1 поражение. Напомним, пояса WBO и WBA изначально принадлежали Ломаченко, а пояс WBC являлся вакантным.

Кроме того, это уже пятый титул чемпиона мира в карьере украинца во всех дивизионах, в которых он выступал.

Что касается Кэмпбелла, то он выходил на ринг в двадцать третий раз. У британца 20 побед (16 - нокаутом) и 3 поражения.

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