"Спунг, Спанг, Спонг": Усик назвал имя своего первого соперника в супертяжелом весе (видео)

Украинский боксер лишь с третьей попытки сумел правильно назвать имя оппонента

Украинский боксер Александр Усик назвал имя своего первого соперника в супертяжелом весе.

Им стал нидерландский боксер Тайрон Спонг (13-0, 12 КО).

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Отвечая на вопрос о своем следующем сопернике, Усик не с первой попытки и с подсказкой сумел правильно назвать его имя.

"Мой соперник на бой 12 октября - Тайрон Спунг, Спанг... Я не знаю. Тайрон Спонг. Видел ли я его бои? Остановитесь", - сказал Усик в интервью для YouTube-канала SecondsOut.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер встретится со Спонгом, если нидерландец 31 августа победит эквадорца Джейсона Минду (14-1-1, 8 КО). В итоге Спонг нокаутировал соперника уже во втором раунде.

Напомним, следующий бой Усика пройдет в Чикаго.

Как сообщал УНИАН, камерунец Карлос Такам, который мог стать соперником Усика, отказался от боя с украинцем.