Украинские парашютисты в небе поддержали Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом (видео)

Украинец может стать обладателем сразу трех поясов.

Украинские парашютисты представили видеоролик в поддержку украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко перед поединком против британца Люка Кэмпбелла.

Ролик на своей официальной странице в Instagram разместил сам Василий, поблагодарив за поддержку.

Парашютисты прыгали с самолета, держа в руках специальные фото самого боксера и его отца и тренера Анатолия Ломаченко.

Поединок пройдет 31 августа в Лондоне. Ломаченко впервые в карьере будет боксировать сразу за три чемпионских пояса. Украинец будет защищать титулы по версиям WBO и WBA, а также сразится за вакантный пояс по версии WBC.

В Лондоне уже состоялась церемония взвешивания. Ломаченко оказался легче своего соперника - 65,1 кг и 66,95 кг соответственно.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Усик поделился ожиданиями от следующего боя Ломаченко.