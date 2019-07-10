Бой непобедимого украинца станет главным событием вечера бокса в Голливуде
19:02, 10 июля 2019Бокс
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Сергей Богачук проведет очередной поединок в США.
Сергей Богачук пока не проигрывал в профи / фото: Boxingscene
Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук проведет следующий поединок 28 июля в Голливуде.
Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Tom Loeffler’s 360 Promotions.
Соперником украинца станет мексиканец Фернандо Марин, который на профессиональном уровне одержал 16 побед при 3 ничьих и 3 поражениях. Этот поединок станет главным событием вечера.
Богачук за свою карьеру провел 14 боев и все выиграл нокаутом.
УНИАН также сообщал, что Усик узнал имя следующего соперника.
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