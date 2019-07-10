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Бой непобедимого украинца станет главным событием вечера бокса в Голливуде

19:02, 10 июля 2019
Бокс
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Сергей Богачук пока не проигрывал в профи / фото: Boxingscene

Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Tom Loeffler’s 360 Promotions.

Соперником украинца станет мексиканец Фернандо Марин, который на профессиональном уровне одержал 16 побед при 3 ничьих и 3 поражениях. Этот поединок станет главным событием вечера.

Богачук за свою карьеру провел 14 боев и все выиграл нокаутом. 

УНИАН также сообщал, что Усик узнал имя следующего соперника.

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Теги: #бокс#Сергей Богачук