Бой непобедимого украинца станет главным событием вечера бокса в Голливуде

Сергей Богачук проведет очередной поединок в США.

Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук проведет следующий поединок 28 июля в Голливуде.

Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Tom Loeffler’s 360 Promotions.

Соперником украинца станет мексиканец Фернандо Марин, который на профессиональном уровне одержал 16 побед при 3 ничьих и 3 поражениях. Этот поединок станет главным событием вечера.

Богачук за свою карьеру провел 14 боев и все выиграл нокаутом.

УНИАН также сообщал, что Усик узнал имя следующего соперника.