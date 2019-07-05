Боксера, который угрожал Ломаченко, отправили в нокдаун во время спарринга (видео)

Теофимо Лопес побывал на канвасе перед боем за звание обязательного претендента на пояс IBF.

Американский боксер Теофимо Лопес (13-0, 11 КО) был отправлен в нокдаун во время спарринга в рамках подготовки к поединку против японца Масайоши Накатани (18-0, 12 КО).

Лопес проводил спарринг со своим соотечественником Джейнелсоном Фигероа (14-0, 10 КО) и оказался на канвасе. В одном из эпизодов спарринга Лопес наносил удар с левой и получил навстречу мощный боковой удар от Фигероа.

Читайте также"Уйду из бокса, если проиграем": тренер американского боксера сделал громкое заявление о бое с Ломаченко

Напомним, Лопес ранее неоднократно оскорбительно высказывался в адрес украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко, в том числе обещая "раздавить его, как таракана".

Бой Лопес - Накатани состоится 19 июля. Победитель поединка станет обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии IBF в легком весе Ричардом Комми.

Бой между Ломаченко и Лопесом может состояться в том случае, если американец завоюет титул IBF, победив сперва Накатани, а затем Комми.

Как сообщал УНИАН, ранее Ричард Комми защитил титул по версии IBF, став на шаг ближе к бою с Ломаченко.