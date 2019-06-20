Ломаченко показал, как отдыхает и тренируется в Таиланде (фото, видео)

Украинский чемпион вместе со своим менеджером посетил Бангкок.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко проводит время в Таиланде.

Фото и видео Ломаченко опубликовал в своем Instagram.

Украинец отдыхает вместе со своим менеджером Эгисом Климасом. При этом Ломаченко не забывает и про подготовку к бою - боксер разместил фото тренировки в бассейне.

Напомним, следующим соперником Ломаченко станет британец Люк Кэмпбелл. На кону в этом бою будут стоять пояса, которыми владеет украинец, а также вакантный пояс по версии WBC. Поединок должен состояться 31 августа.

УНИАН ранее также сообщал о том, что семилетний сын Ломаченко дебютировал на ринге.