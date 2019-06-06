"Подрастает чемпион": семилетний сын Ломаченко дебютировал на ринге (видео)

Анатолий Ломаченко провел дебютный бой в зале, в котором первые шаги в боксе делал его отец.

Сын украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко Анатолий провел свой первый бой на ринге.

Видео было опубликовано на канале Lomachenko Fights в YouTube.

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Бой состоялся в Белгород-Днепровском - в зале "Аккерман", в котором первые шаги в боксе делал Василий Ломаченко.

Семилетний Ломаченко (на видео - он в красной форме) уверенно выглядел в ринге. Сын украинского чемпиона, как и отец - левша.

"Подрастает чемпион", "Дай Бог деду здоровья, будет еще один лучший боксер мира", "Интересно смотреть на начало карьеры будущего абсолютного чемпиона", "С такими тренерами, как батя и дед, это будет что-то круче, чем просто Лома", - пишут болельщики в комментариях.

Фанаты бокса отметили и второго участника боя:

"Оба малыша - большие умнички", "Оба грамотно боксируют, молодцы", "Они двигаются лучше, чем Джошуа против Руиса".

Как сообщал УНИАН, Василий Ломаченко на днях начал подготовку к бою за три чемпионских пояса.