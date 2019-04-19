"Это будет грандиозный бой": стало известно, как Ломаченко может собрать все чемпионские пояса

Украинский чемпион может сперва завоевать пояс IBF, а затем провести бой за титул WBC с британцем Кэмпбеллом.

Британский промоутер Эдди Хирн заявил о том, что чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) может провести объединительный бой с Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО).

Об этом Хирн сказал в интервью iFL TV.

По словам промоутера, Кэмпбелл сперва проведет бой за пояс WBC, который, вероятно, останется вакантным, а затем встретится с Ломаченко.

"Кэмпбелл будет боксировать за титул WBC. Майки Гарсия, наверное, оставит пояс вакантным. Боб Арум хочет поединок Ломаченко - Кэмпбелл за титул WBC. В ситуации Кэмпбелла, у которого осталось 10 боев в карьере, нужно боксировать за вакантный пояс", - отметил Хирн, добавив, что британский боксер может заработать в четыре раза больше денег, если сперва завоюет пояс WBC, а затем встретится с Ломаченко.

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Промоутер подчеркнул, что Ломаченко может встретиться с Ричардом Комми и забрать у ганского боксера пояс IBF, а затем провести бой сразу за четыре главных титула (WBO, WBA, IBF, WBC) с Кэмпбеллом.

"Если Ломаченко победит Комми, а потом сойдется с Кэмпбеллом - это будет грандиозный бой", - отметил Хирн.

Напомним, ранее Ломаченко неоднократно заявлял о том, что его цель - стать абсолютным чемпионом мира.

В предыдущем бою украинец защитил свои титулы, нокаутировав Энтони Кроллу.

Как сообщал УНИАН, ранее российский промоутер призвал Ломаченко отказаться от чемпионского пояса.