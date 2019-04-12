Ломаченко и Кролла прошли взвешивание накануне боя в Лос-Анджелесе
09:08, 12 апреля 2019Бокс
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Британец оказался тяжелее Ломаченко на 200 грамм.
Василий Ломаченко и Энтони Кролла провели процедуру взвешивания / boxingscene.com
Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла прошли процедуру взвешивания в Лос-Анджелесе накануне боя, в котором эти соперники встретятся в ночь на 13 апреля в Staples Center.
Вес Ломаченко составил 134,4 фунта (60,96 кг), вес его соперника - ненамного больше, 134,8 фунта (61,14 кг).
Напомним, что за бой против Кроллы Ломаченко заработает 2,2 миллиона долларов. В свою очередь британец получит 1 миллион долларов.
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