Ломаченко сравнили с великим Мохаммедом Али

Промоутер Боб Арум считает украинца самым техничным боксером своего времени.

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) Боб Арум считает украинца самым техничным боксером своего времени.

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«Он – величайший техничный боец, которого я видел со времен Мохаммеда Али. Когда Али сражался с такими ребятами, как Брайан Лондон, Генри Купер и Карл Мильденбергер, то его технические возможности были вне конкуренции.

Теперь этим может похвастаться Ломаченко. Мы не видели ни одного бойца, который по техническим характеристикам мог бы сравниться с этим парнем», – сказал Арум, чьи слова цитирует World Boxing News.

Напомним, в ночь на 13 апреля Василий Ломаченко проведет титульный поединок с британцем Энтони Кроллой в Лос-Анджелесе. В бою будут разыграны чемпионские пояса WBO и WBA, которые принадлежат украинцу.