Усик может провести два подряд поединка с российскими боксерами в тяжелом весе

Промоутер украинца Эдди Хирн рассказал о ближайших планах абсолютного чемпиона мира.

Чемпион IBF в полутяжелом весе россиян Артур Бетербиев выразил интерес к переходу в тяжелый дивизион для боя против абсолютного чемпиона украинца Александра Усика.

Об этом рассказал в интервью американскому телеканалу ESPN промоутер Эдди Хирн, сообщает iSport.

Впрочем, по словам Хирна, серьезные переговоры о поединке между Бетербиевым и Усиком пока не велись, однако сама возможность такого боя уже обсуждалась.

Если этому поединку суждено состояться, он может пройти в конце 2019 года при условии, что Бетербиев этой весной успешно защитит свой титул против Джо Смита-младшего, а Усик останется в первом тяжелом весе.

Ранее Хирн сообщил, что если Усик останется в тяжелом весе, то в марте проведет бой против россиянина Дениса Лебедева.