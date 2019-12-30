Теперь с косичкой: Роналду сменил образ (фото)
04:10, 30 декабря 2019Спорт
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На премии Globe Soccer Awards Роналду появился с другой прической.
Криштиану Роналду / REUTERS
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил образ.
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Об этом сообщает издание Sky Sport на своей странице в Twitter.
На премии Globe Soccer Awards Роналду появился с другой прической. Журналисты обратили внимание на косичку на голове форварда.
😮 #CristianoRonaldo col codino— Sky Sport (@SkySport) December 29, 2019
😜 Che sorpresa a Dubai‼
📸 FOTO #SkySport#GlobeSoccerAwardshttps://t.co/kfClQ8Ckj8
Как сообщал УНИАН, нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес.
Отмечается, что Роналду и Родригес расписались в Марокко. Церемония бракосочетания прошла тайно и была закрытой для общественности. Пара пока официально не подтвердила информацию о своей свадьбе.
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