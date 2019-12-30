Теперь с косичкой: Роналду сменил образ (фото)

На премии Globe Soccer Awards Роналду появился с другой прической.

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил образ.

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Об этом сообщает издание Sky Sport на своей странице в Twitter.

На премии Globe Soccer Awards Роналду появился с другой прической. Журналисты обратили внимание на косичку на голове форварда.

Как сообщал УНИАН, нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес.

Отмечается, что Роналду и Родригес расписались в Марокко. Церемония бракосочетания прошла тайно и была закрытой для общественности. Пара пока официально не подтвердила информацию о своей свадьбе.