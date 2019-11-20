Роналду тайно женился в Марокко - СМИ

Один из лучших футболистов мира узаконил свои отношения с Джорджиной Родригес.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес.

Об этом сообщает clarin.com со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000, который в ближайших номерах пообещал опубликовать фото со свадьбы.

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Отмечается, что Роналду и Родригес расписались в Марокко. Церемония бракосочетания прошла тайно и была закрытой для общественности.

Пара пока официально не подтвердила информацию о своей свадьбе.

Напомним, Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Пара воспитывает совместную дочь Алану Мартину, которая родилась в 2017 году, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей (Криштиану-младшего, Еву и Матео).

Как сообщал УНИАН, ранее Роналду пообещал, что установит новый мировой рекорд по голам за сборную.