В начале апреля 2023 Кабмин утвердил новые цены акцизных марок на алкоголь, которые, как отметили в Минфине, не изменялись с 2014 года. Стоимость марок акцизного налога увеличилась с 16 копеек до 35 копеек для алкогольных напитков. То есть на 66,41%!

Как отмечает Минфин, увеличение произошло из-за нескольких факторов. В частности, в 2,1 раза увеличилась стоимость бумаги, выросли цены на энергоносители, увеличилась сложность и стоимость логистических операций, услуг по обслуживанию и ремонту.

Так, за период 2019-2022 годов стоимость спирта для производства алкогольных напитков выросла на 27%, стоимость стеклотары – на 161%, колпачка – на 182%, стоимость виноматериалов выросла на 32%, пробки – на 109%, гофротара – на 36% , этикетка – на 29%. За указанный период произошло повышение размера минимальной заработной платы – на 60,6%, стоимости электроэнергии – на 113%, стоимость газа – на 184,9%, коммунальных услуг по водоотводу – на 89,8%, увеличился размер акцизного налога – на 5 %.

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Согласно прогнозу Министерства экономики Украины, индекс цен производителей промышленной продукции в 2022 году составил 138,3 %, в 2023 году – 132,2 %.

Обесценение гривны по отношению к доллару США за 2022 год из-за военной агрессии РФ влияет и в дальнейшем продолжит свое негативное влияние на стоимость комплектующих в этом объеме, поскольку они покупаются в основном за рубежом (кроме стекла и сырья).

Как известно, государство также регулирует минимальные розничные цены на алкогольные изделия. Так почему акциз повысили, а минимальные цены нет? Разве главной целью власти не является наполнение бюджета?

Действующие цены на алкогольную продукцию должны быть повышены, поскольку с 2018 года подорожал спирт, акциз, комплектующие и расходы, связанные с производством напитка. Кроме того, это поможет увеличить отчисления с налогов в бюджет страны и в борьбе с контрафактом. Нужно, чтобы потребители понимали, например, цена на вино легальных производителей на полках магазинов составляет от 80-110 грн, при том, что установленная государством минимальная цена составляет лишь 42 грн. Цена бутылки водки 0,5л легальных производителей составляет от 95 – 130 грн, в то время как установленная в приложении стоимость равна 89,4 гривен.

Кроме того, 28 апреля 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта, предусматривающих введение акцизного налога на минимальные розничные цены на алкогольные напитки. Ставка налога составляет 10%. Об этом сообщил автор проектов Георгий Мазураш, депутат от "Слуга Народа". По его словам, все это делается для того, чтобы получить дополнительные средства на финансирование доплат военным.

5% от розничной цены на алкоголь составляет налог. Так почему не повысить минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, чтобы как раз получить больше отчислений в бюджет, из которых можно будет направить и на финансирование военных?

В конце апреля этого года в правительство обратилась Федерация работодателей Украины (ФРУ) с призывом о пересмотре минимальных розничных цен на алкоголь.

В обращении ФРУ приводит аргументы в пользу увеличения МРЦ, ибо абсолютное большинство компаний прилагали немало усилий для сохранения рабочих мест в условиях пандемии COVID-19 и вооруженной агрессии РФ против Украины, обеспечения достойной оплаты труда работников, помощи Силам обороны и гражданам, подвергшимся влиянию войны. Сегодня уровень минимальных розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков уже не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на их производство и реализацию.

Алкогольная отрасль является одной из самых больших, где государство теряет от серых схем в военное время. В алкогольной продукции – теневая доля 36% в 2022 году (потери в пределах 9 млрд грн в год).

Производители алкоголя обратились в Министерство экономического развития с новым ходатайством о пересмотре и актуализации минимальных розничных цен. В 2021 году такой проект был инициирован, и даже почти согласован. К сожалению, война помешала принятию решения. С 2018 года создается такое впечатление, что все происходящее на алкогольном рынке делается на пользу нелегальным производителям и тем, кто минимизирует уплату налогов.

Недавно представители производителей алкогольной продукции собирались для обсуждения важных вопросов по ситуации на рынке. Поднималось много болезненных вопросов, среди которых и самый горящий – это ситуация с минимальными ценами на алкоголь.

За 2022 г. от 5% розничного акцизного налога, справлявшегося по алкогольным напиткам в местные бюджеты, поступило 4,3 млрд. грн. В условиях войны - это достаточно значимая сумма. Например, в 2015 году эта сумма составляла 1,4 млрд. грн. По экономическим расчетам на увеличение поступлений от розничного акцизного налога повлияла цена продажи – то есть розничная цена. По расчетам отдельных экспертов ежемесячные потери бюджетов разных уровней составляют более 500 млн. грн. Часть этих недополученных средств – это недоплаченный 5% акцизный розничный налог, который является базой наполнения местных бюджетов.

Повышение минимальных цен на алкоголь волнует производителей всех категорий продукции: водка, коньяк, вино, вермуты, игристые, пиво, сидр. Алкогольный холдинг BAYADERA GROUP, как производитель широкого спектра алкогольной продукции, также разделяет необходимость пересмотра МРЦ. "В 2021 году мы обращались с другими игроками рынка в Минэкономики с надеждой на содействие в этом вопросе. Это довольно большая бюджетообразующая отрасль, и кроме налогообложения, мы ожидаем государственной поддержки. Мы платим миллиардные налоги каждый год, поэтому считаю, что легальный бизнес должен быть услышан. Актуализация МРЦ поможет увеличить дополнительные поступления в госбюджет, особенно во время войны", - сообщил Анатолий Корчинский, CEO BAYADERA GROUP.

"С учетом изменений, которые произошли в социально-экономической и налоговых сферах за последние годы, в частности, рост цен на сырье, комплектующие, энергоносители и т.п., размер минимальной розничной цены на сидр требует корректировки. Постановление Правительства, регулирующее вопросы минимальной розничной цены на сидр, действует с 2008 года. С этого момента в постановление вносились точечные изменения в 2009 – 2018 годах. Последние изменения произошли в 2021 году и касались только категории некоторых вин. Поэтому рассчитываем на инициативу Министерства экономики относительно пересмотра минимальной розничной цены на сидр", – прокомментировали в пресс-службе Carlsberg Ukraine.

Ряд обращений от производителей вина и винодельческой продукции с просьбой поднять вопрос об увеличении установленных минимальных цен на алкогольные напитки также свидетельствует о длительном беспокойстве в отрасли. Действующие в настоящее время минимальные цены на винодельческую продукцию давно уже не учитывают реальные расходы добросовестных легальных производителей, которые существенно выросли и будут расти дальше. Такая ситуация способствует росту объемов производства и реализации фальсифицированной продукции, себестоимость которой низка. "Минимальные цены были введены в качестве индикатора полноты уплаты налогов в государственный бюджет. Минимизаторы уплаты налогов пользуются установленным государством еще в 2018 году низкой ценой на вино 42 гривны, не доплачивая с каждой бутылки около 20 гривен. НДС и розничный акцизный налог. Повышение МРЦ на винодельческую продукцию позволило бы увеличить наполнение местных бюджетов для развития винодельческой отрасли в общинах, которая к тому же дополнительно страдает от последствий войны", - добавляет Антон Киссе, народный депутат Одесской области.

Воз и ныне там

Весь легальный рынок производителей алкогольной продукции до сих пор ожидает решения от Министерства экономического развития по индексации минимальных цен.

Сейчас в СМИ активно распространяются новости о внедрении электронной акцизной марки, а также проверки МВД контрабанды и подпольных цехов по производству подакцизных товаров. Эти все шаги преследуют цель побороть теневой рынок и наполнить бюджет. Но подход и решение этой проблематики должен быть комплексным. И начинать как раз нужно с повышения минимальных розничных цен.

Данил Гетманцев, народный депутат Украины, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики также поддерживает необходимость пересмотра минимальных розничных цен, считая этот механизм действенным для наполнения бюджета и детенизации рынка алкогольной продукции. "Своевременный пересмотр цен позволяет увеличивать поступления в госбюджет, которых сегодня крайне не хватает в условиях войны. На сегодня минимальные цены на алкогольные напитки устаревшие, неспособные выполнять функцию "ценового фильтра". Установление экономически обоснованных минимальных цен на алкогольные напитки сделает невозможным демпинг по цене за счет неуплаты налогов и предоставит равные условия по цене на полке для всех участников рынка, а потребителю – возможность выбирать алкогольную продукцию по показателям качества, а не дешевой цены. Комитетом еще в ноябре прошлого года перед Кабмином поднимался вопрос пересмотра размера минимальных цен с учетом уровня инфляции на отдельные виды алкогольных напитков, установленного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 г. № 957 "Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков". По информации Кабмина, на сегодняшний день продолжается работа над соответствующим проектом постановления", – отметил Д. Гетманцев.

Производители не понимают, зачем снова нагружать добросовестных игроков рынка чрезмерными акцизными налогами, когда для увеличения отчислений от алкогольной отрасли следует актуализировать минимальные розничные цены.

"Считаю, что более целесообразным и эффективным для бюджета будет фокус на борьбе с нелегальной продажей алкоголя, доля которого до войны достигала 50%, а не дополнительное налогообложение легально изготовленной продукции. Закон предусматривает пересмотр МРЦ в случае изменения акцизного налога или других предпосылок. Сегодня есть все основания для пересмотра, ведь акцизный налог был увеличен с марта 2022 года на 5%, а из-за войны получили существенную инфляцию – 25%. Увеличение МРЦ соответственно приведет к увеличению поступлений от 5% розничного акцизного налога, введенного в прошлом году. Это позволит финансировать критически необходимые статьи расходов бюджета во время военного положения", - объясняет Юрий Сорочинский, СЕО Nemiroff.

Главная цель минимальных розничных цен – наполнить госбюджет и дать возможность легальным производителям конкурировать с контрафактными поставщиками. В этом вопросе должен быть не только отраслевой, но и особенно государственный подход. Тем более, когда есть необходимость в дополнительных поступлениях в бюджет для финансирования страны во время войны.