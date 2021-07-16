Кандидатуру министра экономики больше не рассматривают как замену Денису Шмыгалю. Об этом УНИАН рассказал адвокат Игорь Хмельницкий.

После отставки министра внутренних дел Арсена Авакова первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко рассчитывал на возможное продвижение по карьерной лестнице в рамках "большого трансферного окна", связанного с возможным переформатированием правительства в начале осени. Однако, судя по всему, экс-главу фискальной службы "обошли на повороте": он не попадает даже в шорт-лист преемников Дениса Шмыгаля, который сегодня активно обсуждается на Банковой.

Гость из прошлого

Слухи о том, что одиозного налоговика времен Виктора Януковича Алексея Любченко готовят на будущую замену Денису Шмыгалю, стали ходить сразу после того, как с его биографии сдули пыль и пригласили поучаствовать в восстановлении Государственной налоговой службы после деятельности его предшественника, фигуранта уголовных дел Сергея Верланова. На посту фискального начальника у Любченко было несколько задач.

Во-первых, нужно было инвентаризировать схемы "скруток" и минимизации налоговых начислений, в которых регулярно обвиняли правительство оппозиционеры и эксперты. С одной стороны, нужно было понимать, с какими объемами налоговых недоимок придется иметь дело, с другой - быстро и "профессионально" взять эти процессы под контроль. Кому, как не фискалу со стажем работы при Януковиче, доверить такую задачу. Придя на пост, Любченко, например, подтвердил заявленные экс-министром финансов Игорем Уманским объемы "скруток". Но как затем утверждал народный депутат Александр Дубинский, ни о каком уменьшении схем речь не шла: при Любченко страна продолжила терять миллиарды гривень ежемесячно.

Во-вторых, нужно было "обкатать" схему безболезненного возвращения во власть чиновников такого уровня, которые безусловно подпадают под люстрацию. Когда Любченко был назначен и. о. - временно, на период карантина - этот вопрос мало кого беспокоил. Когда же он пошел участвовать в конкурсе на "постоянного" главу фискального ведомства, ему тут же вспомнили годы работы при Януковиче.

Вначале невозможность занятия ответственной должности в связи с люстрацией признал даже Минюст. Однако ведомство Дениса Малюськи в течение дня сменило свою точку зрения на прямо противоположную, решив внезапно, что сотрудники ГНС не подпадают под люстрацию. После "победы" на "конкурсе" стало понятно, что Любченко "тянут" на пост определенные силы. В частности, в СМИ регулярно связывали его с известным контрабандистом и просто влиятельным предпринимателем Ильей Павлюком. Журналисты-расследователи неоднократно обращали внимание, что группа депутатов, подконтрольная Павлюку, регулярно поддерживает в парламенте инициативы, выгодные самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову и его бизнесам. Таким образом нельзя исключать, что у последнего есть прямой интерес в наличии Любченко на максимально высокой должности (а сразу два руководителя Кабмина, подконтрольные владельцу СКМ - вообще "джек-пот").

В-третьих, одним из условий Любченко, когда он соглашался на пост в ГНС, было завести на должности в региональных фискальных органах своих людей и бизнес-партнеров. Это позволило ему полностью владеть информацией о реальном положении дел на местах, и иметь представление о самых "интересных" с точки зрения проверок предприятий. Ведь именно при Любченко проверки бизнеса, на которые был наложен мораторий на время карантина, возобновились с новой силой.

Сразу после назначения Любченко пытались "расшатать" "компроматом" о наличии у его сына 100-метровой квартиры на Печерске и дорогого автомобиля. Хотя декларации чиновника и информация о его предыдущих доходах не позволяла говорить о возможности совершать такие покупки. Но с Любченко эти обвинения сошли как с гуся вода. Точно так же, как ни к чему не привели скандалы с участием его автомобиля в ДТП, а также вождение в пьяном виде.

Поэтому когда в мае 2021 года Любченко назначили первым вице-премьером-министром экономики, многие наблюдатели лишь утвердились в своем предположении о дальнейшей карьере фискала времен Януковича.

Фискалов бывших не бывает

Но уже первые недели работы в новом качестве обозначили целый ряд проблем.

Во-первых, выяснилось, что Любченко не собирается отказываться от влияния на фискальную службу и на расставленных в регионах кадров. Во-вторых, он продолжил практику "протягивания" на "теплые" должности нужных людей, например, организовал повторный конкурс на Госсекретаря Минэкономики, лишь бы на нем победила его давняя соратница Татьяна Галабудская (сейчас и. о. госсекретаря), которая в последнее время с подачи Любченко трудилась в Нацкомфинуслуг, а затем в комиссии по регулировании игрального рынка.

В-третьих, международным партнерам совершенно не понравился агрессивный настрой нового вице-премьера по отношению системы корпоративного управления на госпредприятиях, которую западные доноры бережно взращивали в течение нескольких лет с помощью грантовых проектов для различного уровня антикоррупционеров и активистов. Любченко назвал эту систему "провалом", чем тут же развеял даже последние намеки на "реформаторство".

В-четвертых, первому вице-премьеру, традиционно ответственному за реальный сектор экономики, за два месяца не удалось найти общий язык с профильными коллегами из Минагро, Минэнергетики и Минэкологии, взаимодействие и работа по этим ведомствам фактически заблокирована, утверждают источники в правительстве. Кроме того, встречи с иностранными инвесторами преимущественно декларативные и второстепенные. Плюс у Любченко "диагностировали" неприятие одного из новых векторов внешнеэкономической политики - углубления взаимоотношений с Китаем. А без активной позиции Минэкономики вряд ли получится расширить и повысить эффективность взаимных экономических связей с Поднебесной.

Конкуренты не спят

Тем временем, очки на Банковой и - что немаловажно - в глазах бизнеса и западных партнеров - набирает министр развития громад и территорий Алексей Чернышов. Под его руководством "оживилась" замороженная еще предыдущим правительством реформа децентрализации. Недавно он начал активно продвигать ее следующий этап - внедрение новой "президентской вертикали" - системы префектов, которая должна еще больше усилить управляемость регионов из центра с точки зрения административного контроля, в то время как финансовый ресурс и хозяйственные вопросы будут оставаться на местах. Также фактически упрощаются условия ведения бизнеса для застройщиков (ликвидирована значительная часть схем, связанных с ГАСИ). Также он активно подключился к реализации проектов "безбарьерности" и инклюзивного образования, которые курирует первая леди.

Чернышова называли одним из кандидатов в премьеры еще зимой, когда Любченко работал в ГНС. Остается он в шорт-листе и сегодня. По одному из вариантов, который обсуждается, осенью, вместе с отставкой еще одной партии министров (предположительно, Денис Малюська, а также кто-то из "социального" блока), Чернышов может стать вторым первым-вице-премьером с перспективой заменить Дениса Шмыгаля, либо же экс-главу налоговой лишат этого статуса и оставят ему только Минэкономики. В практике Кабминов Зеленского краткое пребывание министров на должности - не диковинка (вспомним Игоря Уманского и Илью Емца, "случайно" назначенных на свои посты в суматохе вспышки коронавируса). Так что даже быстрая отставка Любченко в начале сентябре и "списание" его в рядовые советники - тоже вряд ли кого-то удивит.

Другое дело, что за "мертвый сезон" конца июля и августа опытный в аппаратных интригах чиновник может начать встраивать в коррупционные связи не только группу Павлюка, которая явно не поддержит его отставки, а и других депутатов из правящей коалиции. Кроме того, нельзя исключать, что за сохранение позиций Любченко в правительстве может вступиться перед Президентом и лично Ринат Леонидович.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Хмельницкий