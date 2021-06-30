Также Оскар Кучера может потерять вид с разрешением на временное проживание в Украине.

Российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере запретили въезд в Украину сроком на три года. Звезда "Улиц разбитых фонарей" сегодня вылетал из Украины рейсом "Киев - Варшава".

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, соответствующее решение приняли пограничники в пункте пропуска "Жуляны", когда россиянин выезжал из Украины.

"Россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об Оскаре Кучере.

Читайте также"Укрзализныця" угодила в новый скандал: в Киеве заметили карту с "российским" Крымом (фото)После оформления россиянина на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию Украины.

Кроме того, Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы с инициативой аннулировать вид, который дает гражданину РФ право на временное проживание в Украине.

46-летний Оскар Кучера известен по участию в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Солдаты". Актер также был ведущим в российском шоу "Звезды сошлись", где он работал в паре с Лерой Кудрявцевой.

Ранее уже стало известно, что Филипп Киркоров, получавший запрет на въезд в Украину, был исключен из списка лиц, угрожающих национальной безопасности. Свое решение СБУ объяснили, ссылаясь на Минкульт.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи