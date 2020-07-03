ВНО 2020 по физике: опубликованы правильные ответы на тест

В этом году тест по физике сдавали более 22 тысяч человек.

В четверг, 2 июля, участники основной сессии внешнего независимого оценивания 2020 года сдавали тесты по физике. В этом году участие в тестировании по физике приняли 22 284 человека, что составляет 79,3 % от общего количества зарегистрированных.

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Сертификационная работа по физике насчитывала 38 заданий разных форм: с выбором одного правильного ответа (20 заданий), на установление соответствия ("логические пары") (4 задачи), открытой формы с кратким ответом (14 заданий).

Результаты внешнего независимого оценивания по физике будут объявлены до 17 июля.

Пока же Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тесту по физике основной сессии ВНО 2020 года.

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