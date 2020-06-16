Отменять ВНО нет оснований - Центр оценивания качества образования

Все пункты тестирования полностью обеспечены средствами защиты.

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что отменить Внешнее независимое оценивание нет никаких оснований.

Об этом она рассказала в эфире "Сниданка с 1+1".

После проблем с пробным тестированием у многих абитуриентов и их родителей возникли опасения, что настоящее ВНО может вообще не состояться.

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"Кампания по защите ВНО развернулась на этой неделе и она показывает, что определенные риски есть. Сейчас есть два варианта развития событий: проведения ВНО с 25 июня, а также если будет обостряться ситуация, то 17 августа. Однако, чтобы совсем отменить ВНО, насколько я понимаю, речь не идет. Главный санврач объявил критерии, по которым будут решать, можно ли проводить ВНО. Надеюсь, что решение будет принято до пятницы и мы либо проведем ВНО в запланированные даты, или перенесем. Запланированное ВНО будет проходить очно в классическом формате. Провести ВНО в заочном формате невозможно: нет ни технической возможности, ни инструментов, чтобы в полном объеме провести ВНО и обеспечить равное вступление в дистанционном формате", - заявила заместитель директора.

По ее словам, отменять ВНО нет оснований.

"Только политическое заявление может быть отмена ВНО потому, что нет никаких объективных оснований. На сегодня все пункты на 100% обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты", - добавила Вакуленко.

Напомним, ранее в Минобразования рассказали, кто обеспечит средствами защиты пункты тестирования ВНО.

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