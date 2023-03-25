Когда журналисты пришли к женщине она согласилась с ними пообщаться. Она сказала, что ее зовут Антонина Пашковская и ей 36 лет.

Стали известны подробности истории женщины, которая вместе с маленьким сыном до вчерашнего дня жила в землянке в Печерском районе Киева.

Как выяснили журналисты ТСН, женщина обитала в землянке, которую когда-то сделали жители соседнего дома в качестве погреба. "На улице Бойчука, живут бездомные, но их я бы не назвала асоциальными. Утром они идут где-то работать, вечером возвращаются. Нормально одеты. Они все проверены - после полномасштабного вторжения России сюда приехали военные и выясняли, кто здесь живет. Эта женщина с ребенком здесь появилась недавно", - рассказала местная пенсионерка.

Когда журналисты пришли к женщине она согласилась с ними пообщаться. Она сказала, что ее зовут Антонина Пашковская и ей 36 лет.

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"Я родом из Кривого Рога, у меня трое детей. Старшей дочери, Виолетте, уже 13-й год, она живет со своим папой за границей, он дальнобойщик, поэтому забрал ее с собой после полномасштабного вторжения россиян. Среднему сыну, Кириллу, сейчас 6 лет. Когда ему было 2 года, то у меня его забрала моя мачеха и отдала своей дочери, которая не может иметь детей", - рассказала женщина.

Она добавила, что сама из детского дома. Ее удочерили в двухлетнем возрасте. "Потом меня выгнали из дома, мачеха сказала, чтобы я не возвращалась. Самому маленькому, Саше, 5 месяцев. Я его родила в Киеве 10 октября, но не здесь, а в роддоме", - отметила Антонина.

Далее она призналась, что после родов ее отправили в Полтаву, в дом матери и ребенка. Но оттуда она сбежала, потому что там, как в концлагере. "Здесь я нахожусь около недели, а всего в Киеве - около 7 лет", - сказала женщина.

После того как социальные службы нашли ее с маленьким сыном в антисанитарии, ребенка у нее забрали. Как говорит Антонина, теперь, для того, чтобы вернуть сына ей надо найти работу и жилье.

"Если мне ребенка не вернут, то скажу честно - я пойду сдернусь, повешусь", - сказала Антонина и заплакала. Но добавила, что условия в землянке, где нет никаких коммуникаций, опасны для малыша. При этом она добавила, что землянка отапливается, там есть буржуйка. "Мы ее топим дровами, которые собираем рядом. Отец ребенка работает, покупал и памперсы, и детское питание. Мне приносили горячую воду, на ней я готовила детскую смесь. Ребенок уже умеет сидеть, может есть с ложечки", - добавила Антонина.

Женщина, используя нецензурные выражения в адрес соцслужб, заявила, что от ребенка отказываться не намерена.

При этом в полиции, и в центре соцслужб Печерского района Киева отмечают, что мальчика спасли от опасности, поэтому удивлены комментариям, которые появляются в соцсетях в защиту женщины. Как отметила заместитель директора центра соцслужб Печерского района Киева Нина Довгуша, слава Богу, что ребенок вообще остался живым.

"От ребенка был слышен такой запах, что нельзя было подойти. В настоящее время ребенок находится в больнице на обследовании", - пояснила она.

Относительно дальнейшей судьбы малыша Довгуша отметила, что мать написала отказ, но в течение 2 месяцев имеет право обратиться в службу по делам детей относительно обновления родительских прав. Если она этого не сделает, то состоится суд и ее могут лишить родительских прав.

"После этого ребенок уже со статусом лишенной родительской опеки может быть усыновлен", - пояснила Довгуша.

Относительно состояния здоровья ребенка она сказала, что по предварительным выводам медиков, у ребенка есть проблемы.

Кроме этого, в центре соцслужб Печерского района Киева добавили, что младенец был не ухожен должным образом, ребенок жил в полной антисанитарии, мать его не мыла, а протирала влажными салфетками. Женщина рассказала, что кормила сына детскими кашками, когда она находила кипяченую воду, которую приносили люди", также там отметили, что во время длительного общения с женщиной она сама сказала о том, что не хочет и не может ухаживать за сыном. "Она сказала:" Наверное, так будет лучше для сына", и написала заявление об отказе от ребенка на начальника районного отдела полиции и начальника службы по делам детей и семьи Печерской районной в городе Киеве государственной администрации", - прокомментировали ситуацию в соцслужбе.

Ребенок в землянке на Печерске

25 марта стало известно, что в Киеве на Печерске женщина жила с 5-месячным младенцем в заброшенном недострое безо всяких коммуникаций. По адресу выехали правоохранители. На месте обнаружили заброшенный недострой с непригодными для проживания условиями: грязь, антисанитария и отсутствие каких-либо коммуникаций. В связи с непосредственной угрозой для жизни и здоровья младенца полицейские совместно со спецслужбами передали ребенка под надзор врачам.

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